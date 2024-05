Chelsea ontslaat Mauricio Pochettino al na één seizoen, negende trainer weg in tien jaar tijd

Chelsea heeft trainer Mauricio Pochettino binnen een jaar alweer ontslagen. Dat maakte de club uit Londen bekend. De Argentijn had net zijn eerste seizoen bij Chelsea afgesloten met een zesde plek in de Premier League.

Pochettino wordt bedankt voor zijn service dit seizoen. Chelsea bakte er onder hem net zo weinig van als onder zijn recente voorgangers. Dit seizoen werd de finale om de Carabao Cup gehaald, maar verloren van Liverpool na verlenging. Dat was het dan voor een van de duurste selecties ter wereld.

Eigenaar Todd Boehly ligt daarom onder een nog veel groter vuur dan dat Pochettino lag. De Amerikaanse eigenaar verbraste voor honderden miljoenen aan (veelal mislukte) transfers en heeft de succesformule bij de Londense ploeg nog niet gevonden. Roberto De Zerbi wordt genoemd als de volgende trainer van Chelsea.

Hij maakte afgelopen jaren furore bij Brighton in de Premier League. Graham Potter bewandelde al eens dezelfde weg van Brighton naar Chelsea, maar mislukte op Stamford Bridge ook gruwelijk. De Engelsman is nu werkloos en was even in beeld bij Ajax, maar vraag en aanbod lagen te ver uit elkaar in Amsterdam. Ajax gaat daardoor een dezer dagen voor Francesco Farioli kiezen, de huidige trainer van OGC Nice.

Thomas Tüchel?

Wie er in het trainerskerkhof van Chelsea durft te stappen, is dus nog niet bekend. Naast De Zerbi zou ook bijvoorbeeld Thomas Tüchel terug kunnen keren. Hij is weer vrij man na zijn tijd bij Bayern München en coachte Chelsea al tussen 2021 en 2022. Hij leidde Chelsea bijvoorbeeld naar de Champions League-zege in 2021/2022.

Guus Hiddink

Chelsea versleet al 9 trainers in de laatste 10 jaar. De laatste Nederlander aan het roer in Londen was Guus Hiddink, die het laatste halfjaar van 2015/2016 afmaakte na het vroegtijdige vertrek van José Mourinho.