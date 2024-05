Quilindschy Hartman bevestigt interesse van Engelse topclub: 'Wilden mij wel graag hebben ja'

Quilindschy Hartman heeft laten weten dat Chelsea serieuze interesse in hem had. De verdediger denkt dat een transfer er door zijn blessure voorlopig niet meer in zit, maar de stap viel eerst binnen de mogelijkheden.

Eerder in de uitzending van Goedemorgen Eredivisie vertelde Hartman al dat vijf clubs naar hem geïnformeerd hebben. Een daarvan is dus Chelsea. "Ik denk dat ze me nu niet willen hebben, maar ze wilden mij wel heel graag hebben, ja. Het is eigenlijk in de winter al begonnen. Afgelopen winterstop kwamen ze naar Feyenoord, maar ik wilde toen eigenlijk zelf ook nog niet. Ik was net doorgebroken, begon net alles te spelen en haalde het Nederlands elftal. Het EK kwam er ook aan. Er was toen niet echt sprake van en Feyenoord zei ook dat ze er in de zomer pas voor open stonden."

Quilindschy Hartman succesvol geopereerd aan knieblessure Quilindschy Hartman is succesvol geopereerd aan zijn knie. Dat meldt Feyenoord op de clubwebsite. De linksback zal zich de komende maanden moeten richten op zijn herstel.

Vervolg

Volgens Hartman bleef het niet bij een belletje van Chelsea in de winter. Daarna zouden The Blues nogmaals aangeklopt hebben. "De laatste maanden kwamen ze weer terug en wilden ze me heel graag hebben. Ik stond er ook zeker voor open, maar helaas is het anders gelopen." Hartman legt ook uit wat hem zo intrigeerde in Chelsea. "Het is een club met heel veel jonge spelers, met een bepaald plan voor de komende jaren. Ik snap wel voor iemand die er buiten staat dat het een club is die heel makkelijk spelers kopen. Maar als je zelf goed speelt, dan zal je ook daar spelen. Chelsea heeft me nu veel sterkte gewenst en gezegd dat de interesse niet stopt."

Feyenoord

Toch is het voor Hartman absoluut geen straf dat de transfer niet is doorgegaan. De verdediger blijft met alle liefde nog een jaar in Rotterdam. "Ik blijf lekker bij Feyenoord en dat vind ik ook prima, maar ik denk dat er een grote kans was dat het was doorgegaan." Hartman heeft bij Feyenoord nog een contract tot de zomer van 2026. De verdediger revalideert op dit moment van een zware blessure en wordt pas in 2025 terug verwacht. Welke afkoopsom in het contract van Hartman staat, is niet bekend.