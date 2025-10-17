Cole Palmer is lange tijd niet beschikbaar voor Chelsea. De Engelse topspeler moet zes weken lang toekijken en mist daardoor ook het Champions League-duel met Ajax.

De middenvelder kampt met een liesblessure en dat is een aderlating voor Chelsea. De aanvallende middenvelder is één van de absolute sterspelers van de Londenaren. De 23-jarige Palmer staat op twee goals in vier duels tot nu toe dit seizoen. Chelsea presteert tot nu ook niet daverend in de Premier League. Met drie zeges, twee gelijke spelen en twee nederlagen staat de ploeg zevende in Engeland. In de Champions League werd er tot nu toe een keer gewonnen en een keer verloren.

'Lastig hem te vervangen'

"Het is lastig om Cole te vervangen" , zei trainer Enzo Maresca op een persconferentie voor het duel van zaterdag met Nottingham Forest. "Tegen Liverpool hebben we voor Malo Gusto gekozen en tegen Benfica speelde Enzo Fernandez voor hem. Het ligt een beetje aan hoe we willen spelen." In de brede selectie van Chelsea zouden ook Facundo Buonanotte en Estevao nog op de plek achter de spits kunnen spelen.

Levi Colwill en Liam Delap zijn niet inzetbaar tegen Nottingham Forest. Het meespelen van Moises Caicedo en Pedro Neto is nog twijfelachtig. "Reece James is gelukkig wel weer helemaal fit", zei de Italiaanse coach. Jorrel Hato is bij Chelsea ook fit genoeg om tegen zijn oude club te spelen. Hij heeft echter nog geen basisplek kunnen veroveren bij zijn nieuwe club sinds hij afgelopen zomer de overstap naar de Engelse hoofdstad maakte.

Chelsea - Ajax

Chelsea neemt het zaterdag op tegen Nottingham Forest om 13:30 uur. De Londenaren moeten het dan zonder Maresca stellen, die een schorsing heeft vanwege een rode kaart. Chelsea gaat vervolgens in de derde Champions League-wedstrijd van het seizoen aantreden tegen Ajax. De Amsterdammers zijn nog puntloos in het miljardenbal en moeten op bezoek in Stamford Bridge aanstaande woensdag. De wedstrijd wordt op 22 oktober om 21:00 uur afgetrapt in het Londense stadion.