De flamboyante coach Enzo Maresca van de Engelse voetbalclub Chelsea heeft aangegeven dat hij zijn jonge team niet streng zal straffen voor rode kaarten. Hij probeert de spelers liever te begeleiden en te onderwijzen, net zoals hij dat met zijn eigen kinderen doet.

"Ik heb vier kinderen. Als ze iets verkeerds doen, straf ik ze niet, maar probeer ik ze te leren wat juist is. Met spelers doe ik precies hetzelfde", zei Maresca op de persconferentie in aanloop naar het duel met Ajax in de Champions League. De 'Blues' kregen in de laatste zes wedstrijden maar liefst vijf rode kaarten, en in de laatste vier duels zelfs telkens minstens één. Zelfs Maresca werd uit het veld gestuurd in de wedstrijd tegen Liverpool.

De uitsluitingen van doelman Robert Sánchez en verdediger Trevoh Chalobah droegen bij aan de nederlagen tegen Manchester United en Brighton in de Premier League. "Ik ben niet het type coach dat spelers straft, dat is niet de juiste weg. Ik help ze liever te begrijpen wat ze moeten doen," voegde hij eraan toe.

Geen Joao Pedro tegen Ajax

Malo Gusto mist door zijn rode kaart de wedstrijd van zaterdag tegen Sunderland, terwijl Joao Pedro afwezig zal zijn in de Champions League-wedstrijd van woensdag tegen Ajax, na twee gele kaarten tegen Benfica. Maresca kreeg een boete van 8.000 pond en een schorsing van één wedstrijd vanwege zijn emotionele uitbarsting na de winnende goal van Estevao tegen Liverpool. Het team legt zelf boetes op voor wangedrag.

Blessures

Niet alleen schorsingen, ook de vele blessures zorgen voor hoofdpijn bij de trainer in zijn opstellingen. De blessure van Enzo Fernández blijkt niet ernstig en Liam Delap, die sinds augustus buitenspel staat met hamstringproblemen, nadert zijn terugkeer op het trainingsveld. "Liam is er heel dichtbij, hij traint nog niet met ons, maar we hopen dat hij snel begint," aldus Maresca.

