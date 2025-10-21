Chelsea wordt geteisterd door blessures. Dat is goed nieuws voor Ajax, dat het woensdag in de Champions League opneemt tegen de Engelse grootmacht. Er ontbreken liefst vijf spelers bij de Londenaren en ook het meedoen van Enzo Fernandez is nog onzeker.

Chelsea-trainer Enzo Maresca kan woensdag in het Champions League-duel met Ajax wellicht weer een beroep doen op Fernández. De Argentijnse middenvelder had knieklachten, maar lijkt op tijd fit te zijn. "Enzo heeft alweer meegetraind, maar we beslissen morgen pas of hij meespeelt", zei Maresca, die met zijn ploeg de afgelopen weken drie zeges op rij boekte.

Centrale verdediger Benoît Badiashile was vorige week de laatste Chelsea-speler die een blessure opliep, waarmee het aantal gekwetste spelers opliep naar zes (inclusief Fernandez). "Het is lastig, vooral omdat de meeste blessures ontstonden een of twee dagen voor een wedstrijd", vertelde Maresca. "Soms plan je een week rust voor een speler. Maar dan heb je hem juist weer nodig, omdat iemand anders wegvalt."

Blessuregevallen bij Chelsea

Het gaat om Levi Colwill, Cole Palmer, Liam Delap, Dario Essugo en de eerdergenoemde Badiashile. Chelsea had in september een slechte periode waarin het drie competitieduels op rij niet wist te winnen en de Champions League begon met een nederlaag (3-1) bij Bayern München.

Eind september herstelde de ploeg zich met een Europese overwinning (1-0) op Benfica, gevolgd door competitiezeges op Liverpool en Nottingham Forest. "Het wordt een pittige klus tegen Ajax", bleef Maresca voorzichtig. "Het is een club die deze competitie in het verleden heeft gewonnen. Ze zullen willen laten zien dat ze ons kunnen verslaan."

Ajax

Chelsea staat achttiende in de stand van de Champions League, het nog puntloze Ajax houdt alleen het Kazachse Kairat Almaty onder zich. Bij de Amsterdammers ontbreken Steven Berghuis en Kasper Dolberg in de wedstrijdselectie.

Alles over de Champions League

Check hier het laatste nieuws over de Champions League, bekijk ook het aankomende programma en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.