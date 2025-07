De allereerste editie van het WK voor clubs in de nieuwe opzet is verrassend gewonnen door Chelsea. De kampioen van de Conference League stuntte in de finale tegen Champions League-winnaar Paris Saint-Germain: 3-0. Het levert Chelsea een enorm gedeelte van de prijzenpot van ruim een miljard dollar op.

Voor het eerst deden er 32 clubs mee aan het WK voor clubs, maar aan de uitkomst veranderde dat niets. Net als bij de vorige elf edities kwam er een Europese winnaar. De finale was namelijk een soort 'mini-UEFA Super Cup' tussen de winnaars van de Champions League en de Conference League.

PSG was op voorhand de grote favoriet, zeker na de 4-0 zege op Real Madrid in de halve finale, maar op het veld leken ze lange tijd niet door te hebben dat de finale al begonnen was. Dat terwijl de organisatie speciaal de bekende boksomroeper Michael Buffer voor de finale 'Let's get ready to rumble' liet roepen.

Chelsea sloopt PSG

Onder toeziend oog van de Amerikaanse president Donald Trump was Chelsea echter een stuk beter. Een heleboel fans dachten dat Cole Palmer al binnen tien minuten de score had geopend, maar zijn inzet verdween in het zijnet. Even later was het echter wel raak voor de Engelsman. Hij kreeg de bal op de rand van de zestien en schoof de bal met zijn linker koelbloedig achter doelman Gianluigi Donnarumma.

PSG had genoeg waarschuwingen gehad, maar de ploeg van Luis Enrique bleek behoorlijk hardleers. Palmer trof tien minuten na zijn eerste namelijk opnieuw doel met een nagenoeg identieke goal. De Engelsman zat op een roze wolk en was vlak voor rust ook belangrijk bij de derde Chelsea-goal. Palmer stuurde Joao Pedro diep en de Braziliaan, die in de halve finale tegen Palmeiras twee keer scoorde, maakte het met een stiftje af: 3-0.

Opmerkelijke rode kaart na halftime show

De finale was dus al voor rust gespeeld, maar gelukkig voor de fans was er toch nog iets om naar uit te kijken. Net als bij de Super Bowl werd er een halftime show georganiseerd met artiesten als Coldplay, J Balvin en Doja Cat.

Het inspireerde PSG in ieder geval niet, want het kon ook in de tweede helft geen vuist meer maken, maar wel zorgde Joao Neves nog voor een heel opmerkelijk moment. Hij trok Chelsea-speler Marc Cucurella aan de haren en kreeg op aanraden van de VAR een rode kaart.

Enorme prijzenpot

Chelsea mag zich door de knappe zege op PSG de eerste kampioen noemen van de nieuwe opzet van het WK voor clubs. Het levert de Engelse topclub niet alleen beker op, maar ook een gigantisch bedrag aan prijzengeld. Chelsea verdient zo'n 98 miljoen dollar van de totale prijzenpot van ruim een miljard dollar. Dat is omgerekend iets meer dan 80 miljoen euro.