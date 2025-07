Cole Palmer, sterspeler van Chelsea, zorgde vlak voor de finale van het WK voor clubs tegen Paris Saint-Germain in New York voor veel ophef onder supporters. De 23-jarige middenvelder trok op onverwachte wijze de aandacht in de stad die nooit slaapt, iets wat bij veel fans voor verbazing zorgde.

Palmer is met Chelsea in de Verenigde Staten voor het WK voor clubs, waar de club zich heeft weten te plaatsen voor de grote finale. Na indrukwekkende overwinningen op onder andere Palmeiras en Fluminense staat Chelsea op het punt het op te nemen tegen Paris Saint-Germain in de strijd om de wereldtitel.

Opmerkelijke actie van Palmer zorgt voor discussie onder Chelsea-fans

Toch lijkt de aanstaande finale niet voldoende reden voor Palmer om de vele afleidingen van New York volledig te weerstaan. Op een video die viraal ging op TikTok is te zien hoe de jonge Engelsman zich ontspannen door de menigte op Times Square beweegt op een elektrische step.

De clip leidde tot veel reacties van Chelsea-fans, die verdeeld waren over Palmer’s ontspannen houding. Sommigen vonden het fijn om hem zo kalm te zien temidden van de hectiek, terwijl anderen vonden dat hij zich beter had moeten concentreren op de belangrijke finale die eraan komt. "Cole, je moet een finale winnen", was een van de vele reacties op sociale media.

Palmer’s vriendin steelt de show

Niet alleen Palmer staat onder een vergrootglas in New York ook zijn vriendin Connie Grace de aandacht op zich te vestigen. De 22-jarige social media influencer uit Manchester steelt met haar opvallende stijl en charmante uitstraling de show tijdens het WK voor clubs in de Verenigde Staten. Op Instagram deelt ze volop beelden van haar bezoek aan het toernooi, waar ze haar vriend Palmer enthousiast aanmoedigt. In een frisse witte crop top en cargoshorts laat ze zien dat comfort en stijl prima samen kunnen gaan, iets waar haar volgers lovend op reageren.

De relatie tussen Grace en Palmer werd vorig jaar juli officieel, toen het stel samen werd gespot tijdens een ontspannen vakantie op het zonnige Ibiza. Sindsdien delen ze hun liefde openlijk met hun fans via social media en vormen ze een geliefd koppel.

Chelsea en PSG strijden om wereldtitel en miljoenen

Ondanks de kritiek blijft Palmer op het veld indruk maken. Tijdens het toernooi scoorde hij zijn eerste doelpunt uit open spel sinds januari, in de kwartfinale tegen Palmeiras. Chelsea versloeg daarna overtuigend Fluminense in de halve finale en staat nu klaar voor de zware confrontatie met Paris Saint-Germain, dat eerder Real Madrid met 4-0 versloeg.

Zondag vindt de finale plaats in het MetLife Stadium in New Jersey, waar Chelsea en PSG strijden om de prestigieuze wereldtitel én een prijzengeld van ruim 33 miljoen euro. Voor Palmer en zijn team is dit de kans om geschiedenis te schrijven door als eerste team het WK voor clubs te winnen.