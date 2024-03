Chuba Akpom enorm positief over trainingsmaatje Mika Godts: 'Elke keer als hij scoorde, appte ik hem'

Chuba Akpom is enorm positief over Mika Godts, die zondagmiddag een assist op Akpom gaf tegen PEC Zwolle. Ajax won het duel met 3-1, mede dankzij twee goals van de Engelse spits. Om die reden moest de Man of the Match op de persconferentie verschijnen.

Daar was Akpom lovend over Godts. En wat blijkt? De twee aanvallers trainen al het hele seizoen samen extra na de groepstraining. "Elke dag na de training werken we samen nog aan onze afronding. En we werken aan andere kleine dingen die we nog kunnen verbeteren."

De twee blijken ook bevriend te zijn geraakt. Akpom appt de jonge Belgische aanvaller dan ook na elk doelpunt bij Jong Ajax. "Dan zei ik: 'Zie je? Dit is waar we aan gewerkt hebben na de training.'" De teller staat daar op zes goals en drie assists in veertien wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie.

Godts maakte zijn opwachting in de basiself van Ajax door een aantal blessures. Ook Akpom stond daarom in de spits. Als het aan de Engelse spits ligt, gaan we de 18-jarige Godts nog vaker in actie zien dit seizoen. "Hij is één van de meest talentvolle spelers bij Ajax."

"Hij is zo balvaardig en technisch begaafd. Hij is een topgozer en een topspeler. Jullie zullen snel gaan zien hoeveel potentie hij heeft, want hij is fantastisch." Akpom vindt het dan ook mooi dat Godts nu bij het eerste elftal te zien is. Hij sluit met een knipoog af: "Nu ben ik hem een assist verschuldigd."