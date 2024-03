Ajax weerstaat storm van PEC Zwolle en heeft genoeg aan snelle voorsprong voor de zege

Ajax heeft zondag een nipte zege gepakt tegen PEC Zwolle. Het werd weliswaar 3-1 voor de Amsterdammers, maar het spel was niet flitsend en PEC zag twee goals afgekeurd worden.

Ajax kende een ijzersterke start aan de wedstrijd in Zwolle. Kristian Hlynsson en Kenneth Taylor begonnen als wingbacks en dat betaalde zich gelijk uit. De IJslander maakte na twaalf minuten de openingstreffer na een heerlijke assist van Kristian Hlynsson. Kort daarna was ook Chuba Akpom trefzeker. De Engelse stand-in van Brian Brobbey was de scherpste na een assist van de jonge Mika Godts.

Aansluiting

De tweede helft was qua amusementswaarde een stuk minder in Zwolle. Beide ploegen gingen niet echt meer op zoek naar een goal, tot Filip Kastev de ploeg in kwam bij PEC Zwolle. De middenvelder was in de zestien meter de defensie van Ajax te slim af en maakte via de handen van Diant Ramaj de aansluitingstreffer. PEC maakte zelfs nog de 2-2, maar die werd vanwege buitenspel afgekeurd. Uiteindelijk was het slotakkoord voor de Amsterdammers die via Akpom nog de 3-1 maakten.

John van 't Schip

Het duel in Zwolle is het begin van de afscheidstoernee van Van 't Schip als trainer bij Ajax. Hij kondigde donderdag aan dat hij aan het eind van het seizoen stopt. Van 't Schip zit dus nog zeker acht duels op de bank, maar moet vrezen dat daar nog play-offs bijkomen. Alleen een vijfde plaats kan nog redding brengen, maar dan moet aartsrivaal Feyenoord wel te hulp schieten door de beker te winnen.