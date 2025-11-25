Liverpool staat aan de vooravond van een bijzonder Champions League-duel met PSV. De Nederlandse invloed binnen de Engelse topclub is groter dan ooit, met vertegenwoordiging in zowel de technische staf als op het veld. Voor Cody Gakpo heeft deze wedstrijd een extra emotionele lading. De Eindhovenaar maakte voor een recordbedrag de overstap naar Liverpool en krijgt nog altijd veel liefde van de PSV-aanhang.

Liverpool en trainer Arne Slot verkeren in zwaar weer. De pijnlijke 0-3 nederlaag tegen Nottingham Forest is de achtste verliespartij in elf wedstrijden. Waar Anfield lange tijd een onneembare vesting was, lijkt dat nu anders. Voor PSV biedt dit een unieke kans om te profiteren van hun kwetsbaarheid en geschiedenis te schrijven op het iconische Anfield tegen al die Nederlanders van Liverpool.

Arne Slot

Arne Slot beleefde een droomdebuut bij Liverpool door het landskampioenschap te veroveren. Inmiddels is de glorie echter ver te zoeken. Waar hij vorig jaar nog werd geprezen als 'beste trainer ter wereld', moet hij nu vrezen voor zijn positie. Engelse media speculeren al over een mogelijk afscheid van Slot, nu Liverpool is afgegleden naar de elfde plek in de Premier League.

Giovanni van Bronckhorst

Giovanni van Bronckhorst, voormalig aanvoerder van Oranje, brengt een schat aan ervaring mee als speler van onder andere Feyenoord, Arsenal en FC Barcelona. Sinds deze zomer maakt hij deel uit van de technische staf van Arne Slot, als opvolger van John Heitinga, die kort bij Ajax aan de slag ging maar inmiddels alweer is ontslagen. Van Bronckhorst was eerder hoofdtrainer bij Feyenoord, Rangers en Beşiktaş, waar hij in totaal zeven prijzen wist te winnen. Toch heeft hij fans nog niet weten te overtuigen. Onlangs klonk zelfs de roep om een terugkeer van Heitinga, die volgens sommigen het verval had kunnen voorkomen.

Sipke Hulshoff

Sipke Hulshoff verliet het Nederlands elftal vlak voor het EK van vorig jaar om opnieuw de rechterhand van Arne Slot te worden. Hulshoff heeft een bijzondere band met de hoofdtrainer door eerdere samenwerkingen bij zowel Cambuur als Feyenoord. Hij staat bekend om zijn tactische inzicht en zijn talent om spelers individueel beter te maken. Als het gaat om wissels en tactische aanpassingen, is Hulshoff altijd het belangrijkste klankbord van Slot geweest.

Beladen duel voor Cody Gakpo

Vooral Cody Gakpo zal extra uitkijken naar het beladen duel tegen de club uit zijn geboortestad. De aanvaller maakte in januari 2023 voor een recordbedrag de overstap van PSV naar Liverpool, na jarenlang hét gezicht te zijn geweest van de Eindhovense club. Gakpo groeide er op, doorliep de jeugdopleiding en werd een van de sterspelers van de Eredivisie. Voor hem wordt het een emotioneel weerzien met zijn oude club, waar hij nog veel vrienden en bekenden heeft.

Overige invloed van Nederlandse spelers

Liverpool en het Nederlandse voetbal zijn al jarenlang verbonden aan elkaar. Deze eeuw speelden onder meer Dirk Kuijt, Ryan Babel, Boudewijn Zenden, Jan Kromkamp en Georginio Wijnaldum voor The Reds, terwijl er in de huidige ploeg naast Gakpo ook nog drie Nederlanders spelen.

Virgil van Dijk: Voor de aanvoerder van zowel Oranje als Liverpool bieden wedstrijden tegen Nederlandse topclubs altijd een extra motivatie. Hoewel hij nu wordt beschouwd als een van de beste verdedigers ooit, werd hij in zijn jonge jaren nog genegeerd door Ajax, PSV en Feyenoord. "Normaal ga je na een club als Groningen naar de Nederlandse top. De grotere clubs wilden alleen niets met me te maken hebben," zei Van Dijk ooit in een interview met The Times .

Jeremie Frimpong: De verdediger, geboren in Amsterdam, doorliep de jeugdopleiding van Manchester City en heeft inmiddels een vaste plek veroverd in het Nederlands elftal. Hij kent veel spelers van PSV persoonlijk, mede dankzij zijn tijd bij Oranje, maar moet door een hamstringblessure vanaf de tribune toekijken.

Ryan Gravenberch: Als voormalig speler van Ajax is Gravenberch meer dan bekend met PSV. Hij speelde meerdere keren in de Eredivisie-topper tegen de Eindhovenaren, waarin hij vaak de strijd aanging op het middenveld. Hij zal ongetwijfeld uitkijken naar opnieuw een duel tegen een bekende Nederlandse tegenstander, dit keer op het grootste Europese podium.

Liverpool en PSV in de Champions League

Hoewel Liverpool acht van de laatste elf wedstrijden verloor, blijven hun prestaties in de Champions League indrukwekkend met negen punten uit vier wedstrijden. De Engelsen lijken al bijna zeker van een plek in de volgende ronde van het miljardenbal. Voor PSV ligt de situatie anders; de ploeg van Peter Bosz heeft een stunt nodig op Anfield om zicht te houden op kwalificatie.

Ondanks de overtuigende 6-2 zege op Napoli enkele weken geleden, kostten een gelijkspel tegen Olympiakos en een nederlaag tegen Union St-Gillis hen waardevolle punten. Met slechts vijf punten uit vier wedstrijden staat PSV voor een zware klus, met duels tegen Liverpool, Atlético Madrid, Newcastle United en Bayern München in het vooruitzicht. De uitdaging begint op Anfield.

