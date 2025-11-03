De clubleiding van VfL Wolfsburg heeft een knoop doorgehakt over de toekomst van coach Paul Simonis. De Duitse club heeft via technisch directeur Sebastian Schindzielorz laten weten dat de Nederlander in de volgende wedstrijd 'gewoon' weer op de bank plaats zal nemen.

"We treden samen de komende dagen tegemoet", zei Schindzielorz. Dit zou in ieder geval gelden tot de eerstvolgende wedstrijd, vrijdag uit tegen Werder Bremen. "We hebben een zeer belangrijke wedstrijd voor de boeg. Daar willen we al onze krachten op richten", benadrukte de technisch directeur.

Deze uitspraken deed Schindzielorz na de nederlaag die Wolfsburg zondag leed. De ploeg van Simonis ging voor de tweede keerin één week onderuit. Eerst werd er in de DFB Bokal met 1-0 verloren van 2.Bundesliga-club Holstein Kiel en zondag ging het mis tegen TSG Hoffenheim. Door twee doelpunten van landgenoot Wouter Burger werd het uiteindelijk 2-3 voor Hoffenheim in de eigen Volkswagen Arena.

Slechte vorm Wolfsburg

Wolfsburg pakte dit seizoen in negen duels slechts 8 punten. Simonis kwam afgelopen zomer over van Go Ahead Eagles, waarmee hij de KNVB-beker had gewonnen. Schindzielorz wilde zich niet uitspreken over de toekomst van de Nederlander. Garanties zijn in de voetballerij erg moeilijk, zei hij. "Ik kan alleen zeggen wat de volgende stap is, en dat is Bremen. En die gaan we samen zetten."

Simonis

Simonis toonde zich opgelucht over de steun, hoe broos ook, van de technisch directeur. "Ik hoop dat we samen een reactie kunnen geven en de situatie kunnen omkeren", zei de coach na de vijfde competitienederlaag van het seizoen. "Het is een lastige tijd, we hebben de wind niet in de rug."

Wolfsburg was afgelopen week ook al uitgeschakeld in de strijd om de DFB Pokal door tweedeklasser Holstein Kiel. Nog geen 20.000 toeschouwers keken zondag toe. "Ik denk dat we onverdiend verloren hebben", vond Simonis. "Maar ik vind ook dat de ploeg zich heeft herpakt na de bekernederlaag."

Eerder kwam in Duitse media naar buiten dat er 'geen samenhang en teamspirit' is in de selectie van Simonis. Op die aantijgingen reageerde de trainer nog niet.

