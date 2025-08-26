Corinthians zit diep in de problemen. De club is nog een enorm bedrag aan achterstallige betalingen verschuldigd aan Oranje-international Memphis Depay. Daardoor is ook zijn toekomst bij de Braziliaanse ploeg onzeker. De nieuwe clubvoorzitter Osmar Stabile geeft meer duidelijkheid.

Corinthians wil niet van de spits af. De Nederlander speelt sinds september 2024 voor de club en was erg belangrijk afgelopen jaar bij het behalen van het staatskampioenschap.

Daar wordt hij ook voor beloond. Omdat hij meer dan zeventig procent van de wedstrijden meespeelde, ontvangt hij bijna een miljoen euro. Daarbovenop leverden zijn vijftien goals en veertien assists nog eens ruim zeven ton aan bonussen op.

Onderhandelen

Stabile bevestigt dat Memphis nog een beloning tegoed heeft van de club, maar geeft ook toe dat Corinthians dat bedrag op dit moment niet kan uitkeren. "We hebben met zijn entourage gesproken om een betalingstermijnaf te spreken", legt hij uit. "Het bedrag is hoog en we hebben de middelen niet, dus we hebben gevraagd om in termijnen te betalen. Daar onderhandelen we over."

De club kampt echter met zware financiële problemen. Vorige week legde de FIFA Corinthians zelfs een transferverbod op, nadat het eerdere afspraken rondom de komst van Félix Torres niet was nagekomen.

Vertrek

Er werd ook gesproken over een transfervrij vertrek van Memphis, maar die geruchten drukt Stabile de kop in. "We onderhandelen onder geen beding over Memphis", aldus de president.

Opvallend genoeg verscheen Depay de afgelopen dagen niet meer op het trainingsveld. Dat had te maken met een virusinfectie die hij had opgelopen. "Ik heb hem dinsdag gesproken en het gaat goed met hem", vertelde Stabile daarover. "Hij herstelt en vertelde me dat hij op volle kracht vooruit gaat." Mogelijk heeft de infectie nog gevolgen voor de interlands van het Nederlands elftal in september.