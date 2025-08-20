Voor Memphis Depay tikt de klok in Brazilië. Woensdag verloopt volgens Braziliaanse media de deadline voor een achterstallige betaling van zo’n 1,7 miljoen euro die Corinthians nog aan de Oranje-international verschuldigd is. Terwijl de spits ontbreekt op het trainingsveld, stapelen de problemen zich op bij de club.

Volgens het Braziliaanse Lance heeft Depay recht op het bedrag dankzij prestaties tussen september 2024 en juli van dit jaar. Omdat hij meer dan zeventig procent van de wedstrijden meespeelde, ontvangt hij bijna een miljoen euro. Daarbovenop leverden zijn vijftien goals en veertien assists nog eens ruim zeven ton aan bonussen op.

Miljoenenclaim Depay vergroot de druk

De club kampt echter met zware financiële problemen. Vorige week legde de FIFA Corinthians zelfs een transferverbod op, nadat het eerdere afspraken rondom de komst van Félix Torres niet was nagekomen. Nu dreigt de situatie rond Depay de druk nog verder op te voeren.

Volgens Braziliaanse media zoekt Corinthians koortsachtig naar een alternatieve betalingsregeling met Depay. Een snelle oplossing lijkt noodzakelijk, want de clubleiding vreest dat de aanvaller anders verdere stappen zal zetten.

Relatie tussen Depay en Corinthians op scherp

Opvallend genoeg verscheen Depay de afgelopen dagen niet meer op het trainingsveld. Officieel meldde Corinthians dat de Nederlander met een 'virus' thuiszit, maar de timing roept vraagtekens op. Een week eerder liep Depay nog een pijnlijke blessure op tegen Palmeiras, toen een harde tackle zijn sok én huid openreet. Het leverde opvallende beelden op die breed werden gedeeld op sociale media.

Het lijkt er steeds meer op dat de relatie tussen Depay en Corinthians onder hoogspanning staat. Voor de aanvaller, die eerder schitterde bij PSV, Barcelona en Atlético Madrid, staat er veel op het spel. Al eerder stelde Depay de leiding van Corinthians een ultimatum, en ook de supporters lieten hun onvrede horen met kritische spandoeken. Mocht Corinthians opnieuw in gebreke blijven, dan zou een vertrek zelfs onvermijdelijk kunnen worden.