Memphis Depay krijgt er binnenkort mogelijk een 'grote' ploeggenoot bij. De Braziliaanse topclub Corinthians wil de veelbesproken Gabriel Teixeira, ook wel 'Biel' genoemd, terug naar Brazilië halen. Sporting, dat in de winter nog 6 miljoen euro betaalde, hoopt nu 7 miljoen te ontvangen.

Topspeler Biel (24) begon de voorbereiding op komend seizoen bij Sporting, maar lijkt geen plek te hebben in de selectie. Sporting zoekt al een tijdje naar een oplossing voor de buitenspeler. Corinthians heeft zich gemeld, maar kan nog niet voldoen aan de vraagprijs van 7 miljoen euro. De Braziliaanse club hoopt echter in de buurt van de 6 miljoen euro te komen om de speler definitief over te nemen.

Versterking nodig

De transfer van Biel naar Sporting werd officieel aangekondigd op 3 februari. Het was de tweede en laatste aanwinst in de wintertransferperiode – de andere was doelman Rui Silva, die voor 5 miljoen euro werd overgenomen van Betis. Sporting betaalde destijds 6 miljoen euro aan het Braziliaanse Bahia voor Biel, omdat de club door vele blessures versterking nodig had in de aanval. In zijn weinige minuten voor Sporting maakte hij geen goals of assists.

110 minuten

Waar Rui Silva een vaste waarde werd onder de lat, bleek Biel geen succes. Hij kwam slechts tot 110 minuten in 7 wedstrijden en Sporting wil hem daarom definitief of op huurbasis met een optie tot koop van de hand doen. Biel is weliswaar aanwezig bij de voorbereiding van Sporting, maar zijn verblijf lijkt van korte duur.

Boze Memphis Depay zet advocaten in: Oranje-ster lijnrecht tegenover zijn club in Brazilië Een opvallend bericht uit Brazilië. Daar ligt Memphis Depay overhoop met zijn club Corinthians. De 31-jarige aanvaller van het Nederlands elftal heeft zelfs zijn advocaten op zijn werkgever afgestuurd.

Corinthians zeer geïnteresseerd

Corinthians is zeer geïnteresseerd en onderhandelt met de club. Sporting verhoogde de vraagprijs van 6 naar 7 miljoen euro om winst te maken op de speler. Corinthians biedt nog geen 6 miljoen, maar hoopt dit bedrag te bereiken of een percentage van een toekomstige transfer in de deal op te nemen.

80 miljoen euro

Ook andere Braziliaanse clubs, zoals Atlético Mineiro, São Paulo en Vasco da Gama, hebben interesse in Biel, maar Corinthians is de enige club die momenteel concrete onderhandelingen voert. Biel heeft nog een contract bij Sporting tot juni 2029 met een ontsnappingsclausule van 80 miljoen euro. Hij traint nog mee bij de Academia Cristiano Ronaldo, maar wacht op het sein om terug te keren naar Brazilië en zijn carrière bij Corinthians voort te zetten.