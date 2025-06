Een opvallend bericht uit Brazilië. Daar ligt Memphis Depay overhoop met zijn club Corinthians. De 31-jarige aanvaller van het Nederlands elftal heeft zelfs zijn advocaten op zijn werkgever afgestuurd.

De Nederlander zou namelijk nog veel geld te goed hebben van de Brazilianen, zo melden verschillende media uit het land. Het zou gaan om 6 miljoen real, omgerekend net iets minder dan één miljoen euro.

Bijna één miljoen euro

Daarvan is een groot deel, bijna 750.000 euro, de premie van het winnen van het staatskampioenschap eerder dit jaar. Ook zou Memphis nog 220.000 krijgen vanwege zijn portretrecht. Op dat geld wacht hij al lange tijd,m want op 15 mei lieten de advocaten al weten dat er een betalingsachterstand was.

Dat lijkt vooralsnog niet opgelost. Vanuit Brazilië wordt beweerd dat Memphis vanaf nu nog rigoureuzere stappen mag nemen. Zo staat hij in zijn recht om zaterdag niet op te komen dagen voor de eerste training.

Schuld van 400 miljoen

Het zou er zelfs tot kunnen leiden dat Memphis van zijn contract bij de club af kan. Hij is overigens niet de enige speler met problemen. Er zouden meer teamgenoten zijn die geld krijgen van de club. Corinthians kampt met grote financiële problemen. Het heeft een totale schuld van 400 miljoen euro.

Memphis was eerder deze week al in het nieuws. Hij kreeg veel kritiek in Brazilië op zijn nieuwste nummer. Daarin haalde hij uit naar Craque Neto, een vijftienvoudig international van het land en een icoon van Corinthians. Daar had de Nederlander echter maling aan.

Ruzie met Corinthians-icoon

Hij liet zich na eerdere kritiek van de oud-speler negatief over hem uit. Dat kwam hem dan weer op boze berichten van fans te staan. Corinthians-supporters wezen Memphis er op het feit dat Neto veel voor de club heeft betekend. "Terwijl Memphis weg zou zijn als hij één dag zijn salaris niet zou krijgen." Niet veel later haalde Memphis in een ander bericht, zo leek het althans, weer uit naar de Braziliaan.

Na een wekenlange pauze wordt de competitie volgende maand weer hervat. Corinthians staat op dit moment tiende in de Braziliaanse Serie A. Ondanks alle randzaken is Memphis vooralsnog erg belangrijk. Hij ontbrak in een kwart van de competitieduels, maar was desondanks goed voor drie goals en drie assists.