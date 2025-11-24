Cristiano Ronaldo is het maken van wereldgoals nog altijd niet verleerd. Na een week waarin de spits veel kritiek kreeg door zijn rode prent tegen Ierland, laat hij bij Al Nassr zijn voeten weer spreken. Zondag maakte hij op veertigjarige leeftijd een van de mooiste goals uit zijn loopbaan.

Ronaldo heeft een aantal roerige dagen achter de rug. Die periode begon op donderdag 13 november, toen de spits met Portugal tegen Ierland speelde in de WK-kwalificatie. Ronaldo gaf na een uur spelen Dara O'Shea een elleboogstoot. De spits kreeg in eerste instantie een gele kaart, maar na een VAR-check werd er alsnog rood getrokken en kon hij vertrekken. Ronaldo was woest, want de spits hangt nu een vervelende schorsing boven het hoofd. Die schorsing kan hem zelfs de eerste wedstrijden op het WK kosten, maar de FIFA beslist over enkele weken pas hoe lang Ronaldo geschorst wordt.

Vervolgens dook Ronaldo ineens op met de markante Amerikaanse president Donald Trump. Samen met zijn verloofde Georgina Rodriguez (31) was de spits te gast in het Witte Huis om daar te dineren met de leider van de Verenigde Staten. Ronaldo werd uitgenodigd vanwege investeringen die Trump doet in de sport in Saudi-Arabië, waar Ronaldo het boegbeeld van is. De Portugees kreeg ook nog een ceremonieel cadeau, een sleutel voor het Witte Huis. Een cadeau dat Trump speciaal liet ontwerpen om aan unieke bezoekers te geven.

Weergaloze goal bij Al Nassr

Ronaldo stond zondag voor het eerst sinds zijn bezoek aan Trump weer op het veld voor zijn club in Saudi-Arabië. Al Nassr won met 4-1 van Al-Khaleej en de Portugees maakte zonder twijfel de mooiste treffer van de avond. Sterker nog, de goal van Ronaldo zal de boeken in gaan als een van de mooiste van dit seizoen en misschien wel een van de mooiste treffers in zijn loopbaan.

De spits krijgt een voorzet vanaf de rechterkant, die net iets achter hem valt. Ronaldo staat op zo'n twaalf/dertien meter van het doel, maar dat weerhoudt hem er niet van om met een omhaal in de lucht te hangen en de bal op die manier te nemen. De superster werkte de bal op die weergaloze manier in de kruising en kon vervolgens weer op zijn iconische manier gaan juichen.