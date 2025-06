Cristiano Ronaldo heeft duidelijke mening over Ballon d'Or-discussie tussen Ousmane Dembélé en Lamine Yamal

Cristiano Ronaldo laat er geen twijfel over bestaan aan welke eisen een Ballon d'Or-winnaar volgens hem moet voldoen. De vijfvoudig winnaar van de prijs voor beste voetballer van de wereld is zeer duidelijk en lijkt daarmee ook te verklappen wie de Gouden Bal het meest verdient, al ontkent hij dat zelf.

"Naar mijn mening zou iedereen die hem wint, in het team moeten zitten dat de trofee heeft gewonnen. De winnaar van de Ballon d'Or moet deel uitmaken van het team dat de Champions League heeft gewonnen," vertelde de 40-jarige Portugese aanvaller aan journalisten voorafgaand aan de finale van de Nations League zondag in München. De wedstrijd Portugal - Spanje begint om 21.00 uur.

De Ballon d'Or, in 1956 in het leven geroepen door de redactie van het Franse tijdschrift France Football, wordt uitgereikt aan de speler die wordt beschouwd als de beste van het afgelopen seizoen. Ronaldo won in vier van de vijf jaren dat hij de Ballon d'Or won ook de Champions League.

Ousmane Dembélé vs. Lamine Yamal

De klinkende overwinning van Paris Saint-Germain op Inter (5-0) in de Champions League-finale afgelopen zaterdag heeft de discussie aangewakkerd of Ousmane Dembélé de Ballon d'Or dit jaar zou moeten winnen.

De uitstekende prestatie van de jonge Spaanse ster Lamine Yamal in de recente halve finale van de Nations League tussen Spanje en Frankrijk (5-4) heeft echter nieuwe discussies opgeroepen. Zou de 17-jarige tiener de Ballon d'Or moeten krijgen? Als hij hem wint, zou hij de jongste winnaar ooit zijn.

Stem van Mbappé

De Franse bondscoach Didier Deschamps steunde Dembélé voor de prijs: "Gezien het seizoen dat Ousmane heeft gehad, verdient hij het. Ik gun het hem van harte." Ook Kylian Mbappé sloot zich hierbij aan. Op een persconferentie in Stuttgart vertelde de Franse aanvoerder aan journalisten dat hij Dembélé eveneens steunt.

"Moet ik dat echt uitleggen? We hebben het nu over Lamin Yamal en Ousmane Dembélé, maar ik stem voor Dembélé," aldus Mbappé. Cristiano Ronaldo voegde eraan toe: "Ik noem geen specifieke naam, want ik weet echt niet wie het verdient." Andere opties zouden PSG-spelers Achraf Hakimi, Vitinha of aanvallers Desiré Doué en Kvicha Kvaratskhelia kunnen zijn.