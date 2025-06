Beroemde voetbaltrainer ziet geen 'nieuwe Messi' in supertalent Lamine Yamal: 'Er zal nooit meer iemand zijn als hem'

Hoewel Lamine Yamal als één van de grootste voetbaltalenten van dit moment geldt, gelooft Pep Guardiola niet dat de jonge buitenspeler ooit Lionel Messi zal evenaren. "Het spijt me zeer, maar voor mij zal er nooit iemand zoals de Argentijn zijn," zegt hij tegen DAZN.

Yamal maakte opnieuw indruk tijdens zijn optreden in de halve finale van de Nations League tussen Spanje en Frankrijk (5-4). De trainer van Manchester City is dan ook onder de indruk van de jonge Spaanse voetballer. In een interview met DAZN stelde Guardiola dat een sterspeler pas rond zijn 24e of 25e zijn volledige potentieel bereikt. Yamal is pas zeventien jaar oud.

Druk

Door het opzienbarende talent van de jonge, Spaanse international, nemen ook de druk en verwachtingen rondom Yamal toe. "Soms lijkt het alsof hij zo getalenteerd is dat hij bij elke actie een doelpunt moet creëren,” aldus Guardiola over de druk rond de aanvaller van Barcelona.

'Verbazingwekkend'

"Zijn spelinzicht is echt verbazingwekkend. Wij bij Barça prijzen ons gelukkig dat we opnieuw een jonge speler met potentie hebben gevonden," gaat de oud-trainer van Barcelona verder. Toch laten de vele vergelijkingen tussen Yamal en Lionel Messi de trainer koud: "Ik ga niet zeggen dat hij net als Leo is. Het spijt me zeer, maar voor mij zal er nooit iemand, niemand, zoals de Argentijn zijn. Het is onmogelijk om nog een Messi te hebben."

Masterclass

Tijdens het duel tussen Spanje en Frankrijk gaf Yamal een Masterclass weg voor de ogen van het publiek. De 17-jarige schoot eerst een penalty binnen en maakte later op aangeven van Pedro Porro de 5-1. Zondag neemt Spanje het op tegen Portugal, dat woensdag met 2-1 van Duitsland won.

