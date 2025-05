Cristiano Ronaldo voert bizar toneelstukje op na pijnlijke afgang: 'Drama queen'

Dat Cristiano Ronaldo al te graag wil winnen, is weer gebleken. Hij werd met zijn Al Nassr FC uit de Aziatische Champions League geknikkerd. Zijn reactie op de nederlaag zorgde opmerkelijke beelden. Deze gingen het hele internet over.

Al Nassr nam het in de halve finale van de AFC Champions League op tegen het Japanse Kawasaki Frontale, waar oud Eredivisie-speler Sai van Wermeskerken (FC Dordrecht, Cambuur, PEC Zwolle & NEC) in de basis stond.

Snel op achterstand

Na slechts tien minuten kwam de ploeg van Ronaldo al op achterstand, maar een kwartier later wist Sadio Mané de stand gelijk te trekken. Echter, van deze gelijke stand heeft Al Nassr niet lang kunnen genieten, want nog voor rust maakte Kawasaki de 1-2.

De tweede helft verliep niet veel beter voor de Saoudi's. In de 76ste minuut vergrootte Kawasaki te voorsprong naar 1-3. In de slotfase kwam Al Nassr terug met de 2-3, maar dat was ook de eindstand. Mede doordat Ronaldo meerdere kansen om zeep hielp. Hij miste drie vrije trappen, en in de slotseconde passeerde hij de doelman, maar maaide vervolgens langs de bal heen en miste voor open doel.

Emoties

Na het laatste fluitsignaal kon Ronaldo zijn emoties nauwelijks in bedwang houden. Hij vocht tegen de tranen, trok een raar gezicht en haalde zijn schouders op. Dit leverde opvallende beelden op.

😞 Ongeloof bij Cristiano Ronaldo na historische stunt Kawasaki Frontale in AFC Champions League ❌🏆 — ESPN NL (@ESPNnl) April 30, 2025

Gemengde reacties

Op sociale media reageren mensen wisselend op het gedrag van het Portugese voetbalicoon. Waar hij op X door verschillende mensen 'drama queen' en 'natte krant' wordt genoemd, nemen anderen het voor de Portugees op.

"40 jaar, een uitpuilende prijzenkast en nog steeds doodziek zijn van een verliespartij. Het blijft gewoon een fenomeen met een mentaliteit waar 95% van de voetballers van vandaag de dag een puntje aan kan zuigen", zo schrijft een X-gebruiker.

Finale

Kawasaki Frontale mag het dankzij deze overwinning in de finale opnemen tegen het Saoedische Al Ahli, dat landgenoot Al Hilal in de halve finale versloeg. Beide ploegen hebben nog nooit de AFC Champions League gewonnen. Dus aanstaande zaterdag is er voor beide ploegen een fantastische mogelijkheid om hun vitrine met een mooie prijs aan te vullen.