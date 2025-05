Voormalig Bayern-speler onthult waarom Cristiano Ronaldo nooit in Duitsland speelde: 'Altijd een probleem'

Cristiano Ronaldo heeft in zijn rijke carrière voor vele topclubs gespeeld, zoals Sporting Lissabon, Manchester United, Real Madrid, Juventus en Al-Nassr. Hij is echter nooit in de Duitse Bundesliga verschenen, wat de vraag oproept waarom hij niet voor grote clubs als Bayern München of Borussia Dortmund heeft gespeeld.

Voormalig Duits international Dietmar Hamann, die tussen 1992 en 1998 voor de Beierse club speelde en vijf trofeeën won, waaronder twee landstitels, biedt een antwoord. Volgens hem waren de financiële eisen van Cristiano Ronaldo de belangrijkste reden voor zijn afwezigheid in de Bundesliga.

'Altijd een probleem'

“Cristiano Ronaldo werd al met Bayern München in verband gebracht toen hij Manchester United verliet. Ik had hem heel graag in de Bundesliga zien spelen, maar voor Duitse clubs was het vanwege zijn salaris en transfersom altijd een probleem. Ik zou graag gezien hebben hoe hij het er vanaf gebracht zou hebben, maar over zijn carrière valt niet te klagen”, aldus Dietmar Hamann.

'Soms moeten dromen even wachten': verdrietige Cristiano Ronaldo reageert op pijnlijke avond Topvoetballer Cristiano Ronaldo reageerde woensdag op sociale media na de uitschakeling van Al Nassr in de Aziatische Champions League. De ploeg verloor met 2-3 van het Japanse Kawasaki Frontale.

Beste voetballer aller tijden?

De Portugese voetballer wordt door velen beschouwd als een van de grootste voetballers aller tijden. Hij heeft talloze prijzen gewonnen, waaronder vijf Ballon d'Ors, en is houder van verschillende records. Zo scoorde hij de meeste doelpunten in de Champions League (140) en in interlands (136). In zijn carrière als senior heeft hij meer dan 900 doelpunten gemaakt.

Magische grens van 1000 goals in zicht voor Cristiano Ronaldo (40): zoveel doelpunten moet hij nog Cristiano Ronaldo mag dan al 40 jaar oud zijn, de Portugese voetballer blijft aan de lopende band scoren. Hij speelt inmiddels bij Al-Nassr in Saoedi-Arabië en verlengde zijn contract met nog een jaar. Allemaal met één doel: de grens van 1000 doelpunten in zijn carrière doorbreken. Waar staat de teller nu op en wanneer kan hij die mijlpaal bereiken?

Matige opbrengst in Saoedi-Arabië

Zijn laatste transfer, die naar Saoedi-Arabië in 2023, pakt vooralsnog niet echt lekker uit voor Ronaldo. Hoewel hij aan de lopende band scoort voor Al Nassr, wacht hij nog altijd op zijn eerste prijs met de club waar hij waarschijnlijk met pensioen gaat. Woensdag was hij daar zelf 'verantwoordelijk' voor. In de halve finale van de Aziatische Champions League miste hij een enorme kans waardoor Al Nassr werd uitgeschakeld.

Groot drama Cristiano Ronaldo: cruciale misser voor open doel komt superster heel duur te staan Een enorme dreun voor Cristiano Ronaldo. De Portugees hoopte woensdag de finale van de Aziatische Champions League te bereiken, maar ging met zijn Saoedische team Al-Nassr verrassend onderuit tegen het Japanse Kawasaki Frontale: 2-3. Ronaldo liet in de laatste seconde een gigantische kans missen.

Alles over Bundesliga

Check hier het laatste nieuws over de Bundesliga, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.