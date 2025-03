Cristiano Ronaldo zet zichzelf voor schut bij Portugal door dramatische penalty

Cristiano Ronaldo is zonder discussie een van de beste voetballers van de laatste tientallen jaren, maar ging zondagavond pijnlijk de mist in tijdens een interland van Portugal. De superster had zijn land een dienst kunnen bewijzen in de Nations League-kwartfinale tegen Denemarken door een pingel te benutten. Het werd echter een flater van jewelste.

Al vroeg in de wedstrijd kreeg Ronaldo de ultieme kans om Portugal tegen Denemarken op voorsprong te schieten vanaf elf meter. Na een overtreding op nota bene de 40-jarige spits zelf nam hij de verantwoordelijkheid. Normaal gesproken is de Portugees, meestal dan, een zekerheidje bij strafschoppen, maar nu faalde hij hopeloos. Ronaldo schoot de pingel tergend langzaam in hoek. Kasper Schmeichel hoefde zich nauwelijks in te spannen om de bal uit het doel te houden.

Er geen een vlaag van verbazing door het stadion. Zelfs medespeler Bruno Fernandes, die ook in clubverband bij Manchester United een tijdje samenspeelde met zijn landgenoot, had zelfs de handen al in de lucht tijdens de aanloop van Ronaldo. De middenvelder stond dus al klaar om te juichen, maar kwam van een koude kermis thuis.

Een paar dagen geleden won Denemarken het heenduel in eigen land met 1-0. De penalty van Ronaldo had de score over twee duels dus gelijk kunnen trekken. Dat gebeurde vlak voor rust alsnog door een eigen doelpunt.

Ronaldo slaat terug na kritiek

In aanloop naar het duel had Ronaldo nog wat te melden. Hij vond dat de Portugese journalisten veel te negatief waren na het verloren duel in Denemarken. En dat beviel hem totaal niet. "Ik vond het niet leuk. Eerlijk, sommige vragen die jullie hebben gesteld waren respectloos. Als je antwoorden van mij wil, kijk me dan in de ogen aan als je iets vraagt", zo viel hij uit tegen de aanwezige journalisten.

