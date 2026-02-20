Hij stond tussen 2014 en 2019 achterin bij PSV, maar werd pas echt een publiekslieveling na zijn interviews en zijn rol bij een kampioensfeest in Eindhoven. Nu stopt Nicolas Isimat-Mirin met profvoetbal en krijgt hij een functie bij PSV.

In gesprek met het Eindhovens Dagblad kondigt de 34-jarige Fransman zijn voetbalpensioen aan. " Ik heb altijd gehoopt om hier (bij PSV, red.) weer terug te komen en dit is het goede moment. Ik kreeg er vandaag al veel vragen over en iedereen mag weten dat ik nu officieel gestopt ben. Zelf gebruik ik geen sociale media, dus het is prima dat het zo naar buiten komt.”

Carrièrepad

In 2014 werd Isimat-Mirin door AS Monaco verhuurd aan PSV. Een jaar later kwam hij definitief naar de Lichtstad. " Een fantastische periode. We hebben schitterende successen beleefd, die ik voor geen goud had willen missen. Die prachtige periode koester ik de rest van mijn leven.”

Isimat-Mirin kwam na zijn jaren bij PSV nog uit voor Besiktas, Toulouse, Sporting Kansas City, Vitesse en GS Kallithea. Nu keert hij in een andere functie terug in Eindhoven. Hij is het nieuwste lid van de technische staf van PSV onder 16. "I k heb een goed beeld gekregen van de jeugdopleiding in Eindhoven en samen met bijvoorbeeld Marcel Brands en Phillip Cocu gesprekken gevoerd of ik iets zou kunnen betekenen voor de club. Voor mij is dit nu een ideale eerste stap na mijn carrière.”

Viral

Hoewel de Franse centrale verdediger zeker zijn mannetje stond op het veld, stond hij bij PSV vooral bekend om zijn kenmerkende glimlach en spontaniteit. Tijdens een kampioensfeest van PSV zweepte hij het publiek op door 'come on peesjevee' te zingen met een fijne Franse tongval. Ook zijn interview waarin hij het nogal warm heeft, ging viral.

