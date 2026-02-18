PSV moet een nieuwe domper verwerken: Guus Til is tijdens de training uitgevallen met een blessure. Daarmee is óók de gelegenheidsspits voorlopig niet beschikbaar. PSV-trainer Peter Bosz heeft vrijwel dit gehele seizoen al te maken met blessures van zijn aanvalsleiders en daar komt Til nu ook bij. "Dit soort kleine tegenslagen horen helaas ook bij topsport", stelt Til.

Til was dit seizoen dé reden voor het succes van PSV. Al vroeg in het seizoen haakten Alassane Plea, Ricardo Pepi en Myron Boadu langdurig af, waardoor Bosz ervoor koos om met Til in de punt te spelen. Het begon als een tierelier te lopen en dat kwam vooral door de scoringsdrift van de aanvallende middenvelder in de punt van de aanval. Hij vormde een gouden duo met Ismael Saibari, maar dat tandem wordt nu weer uit elkaar gehaald.

De blessure van Til betekent lichte tegenslag in een tot dusver zeer sterk seizoen voor Til. In de competitie was hij al twaalf keer trefzeker en gaf hij drie assists in 22 duels. Ook op het hoogste Europese podium liet hij zich gelden: in de Champions League kwam hij in alle acht wedstrijden in actie, waarin hij goed was voor twee goals en drie assists.

"Ik had die lijn uiteraard graag willen doortrekken, zeker omdat ik me goed voelde en we als team met iets heel moois bezig zijn. Maar dit soort kleine tegenslagen horen helaas ook bij topsport. Ik ga er alles aan doen om zo snel en sterk mogelijk terug te komen", vertelt Til, die al is begonnen aan zijn revalidatie. Naar verluidt is hij enkele weken uit de roulatie.

Nieuwe puzzel te leggen

Enkele weken geleden moest Bosz ook al een enkele keer puzzelen, want toen was Til ook al niet van de partij. Toen koos de 62-jarige coach voor Esmir Bajraktarevic. "We hebben hem als rechtsbuiten gehaald, maar gezien zijn kwaliteiten moet hij ook in de spits kunnen spelen, omdat hij heel vaardig is in de kleine ruimte. Hij is iemand die uiteindelijk een aanvallende middenvelder zal worden", stelde Bosz na het bekerduel met FC Den Bosch, toen Bajraktarevic in de punt begon.

Het lijkt een logische zet van Bosz om tegen SC Heerenveen opnieuw voor Bajraktarevic te kiezen. Tegen de Friezen wil PSV zich revancheren voor de blamage tegen FC Volendam (2-1 verlies). De voorsprong is nog altijd veertien punten, maar de Eindhovenaren jagen op de vroegste titel ooit.

