Curaçao heeft op de Gold Cup voor een daverende verrassing gezorgd. Het 'Nederlandse' eiland onder leiding van bondscoach Dick Advocaat hield topland Canada op een 1-1 gelijkspel. Al kostte dat nog flink wat moeite.

Binnen tien minuten stnd Canada namelijk al met 1-0 voor door een goal van Nathan Saliba. Daarna was het de beurt aan Curaçao om op zoek te gaan naar de gelijkmaker. Na het enigszins teleurstellende gelijkspel tegen El Salvador eerder deze week in de groepsfase, kon een nederlaag namelijk desastreus uitpakken. Tot twee keer toe boorde de VAR de gelijkmaker van Curaçao tegen Canada door de neus.

VAR zit Advocaat dwars

Zo werd een goal van Jurgen Locadia (ex-PSV) afgekeurd wegens buitenspel en ging er ook een streep door een andere goal. De ploeg van Advocaat vond ook dat het recht had op een penalty, maar de scheids én de VAR gingen daar niet in mee. Toen Jeremy Antonisse diep in blessuretijd de 1-1 maakte, was er weer de angst dat de treffer zou worden geannuleerd, maar kon het feest echt losbarsten toen de scheids naar de stip wees en Curaçao even later trots met een punt van het veld stapte.

Gold Cup

Door het gelijkspel heeft Curaçao plaatsing voor de knock-outfase van het Midden-Amerikaanse kampioenschap nog in eigen hand. Woensdag staat het afsluitende duel in de groep tegen Honduras op het programma. Dat land won met liefst 6-0 van El Salvador en staat er met drie punten uit twee duels dus net iets beter voor dan Curaçao, met twee uit twee. Canada en El Salvador spelen in de andere groepswedstrijd tegen elkaar. Canada en Honduras hebben allebei aan een punt genoeg om zelf door te gaan.

Suriname

In Groep A zit met Suriname nog een Nederlands getint land, maar de ploeg van bondscoach Stanley Menzo (ex-keeper van Ajax) is kansloos met landen als Costa Rica en Mexico. De afsluitende wedstrijd tegen Dominicaanse Republiek gaat voor Suriname nergens meer over. De Gold Cup wordt in de Verenigde Staten gehouden en dient als opwarmertje voor het grote WK voetbal van volgend jaar zomer. Dan zijn ook Mexico en Canada gastlanden (en dus automatisch geplaats).