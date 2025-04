Danny Makkelie krijgt mooie beloning: scheidsrechter zorgt voor Nederlands tintje op prestigieus toernooi

Wereldvoetbalbond FIFA heeft nog maar eens laten blijken dat ze gecharmerd zijn van Danny Makkelie. De Nederlandse scheidrechter is namelijk geselecteerd voor het WK voor clubs van komende zomer in de Verenigde Staten. Hij zal daar niet de enige Nederlander zijn.

De FIFA heeft de lijst van 35 scheidsrechters voor het WK maandag bekendgemaakt. Makkelie staat daar dus op en wordt geassisteerd door grensrechters Hessel Steegstra en Jan de Vries. Er is ook een Nederlander geselecteerd om de scheidsrechters te corrigeren bij een duidelijk fout: Rob Dieperink zal tijdens het toernooi fungeren als VAR.

Makkelie is een van de 35 scheidsrechters die in actie komen op het nieuwe WK voor clubs, dat deze zomer plaatsvindt in de Verenigde Staten. Het toernooi wordt in de nieuwe opzet gehouden van 14 juni tot en met 13 juli. In het verleden deden enkel de kampioenen van alle continenten mee, maar vanaf deze editie zijn er 32 teams van de partij. De Nederlandse clubs hebben zich niet geplaatst.

WK-ervaring

Het wordt voor Makkelie niet zijn eerste optreden bij een WK voor clubs, want in 2021 had hij de leiding over halve finale tussen het Mexicaanse Tigres en Palmeiras uit Brazilië. De arbiter was in 2022 ook al een keertje van de partij bij het WK voor landen. Makkelie floot in Qatar toen twee groepswedstrijden: Spanje - Duitsland (1-1) en Argentinië - Polen (2-0).

Experimenten

Het toernooi wordt ook gebruikt om een aantal dingen uit te proberen. Zo zullen scheidsrechters bij de wedstrijden bodycams dragen. Dat meldde de FIFA eerder. Arbiters dragen een camera op het lichaam in een door de internationale spelregelorganisatie IFAB goedgekeurde test. Ook wordt er geëxperimenteerd met een nieuwe regel om tijdrekken door keepers tegen te gaan.

Makkelie heeft als voordeel dat hij eerder ook al actief was in een branche waar met enige regelmaat met bodycams gewerkt werd. De arbiter was in het verleden namelijk werkzaam als politie-agent. Hij legde die functie in 2023 neer doordat hij bij de KNVB aan de slag kon als hoofd arbitrage op landelijk amateurniveau.