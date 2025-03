Keiharde Pep Guardiola boort Manchester City-spelers miljoenenbonus door de neus: 'Verdienen het niet'

Manchester City-trainer Pep Guardiola is keihard voor zijn spelers. De Spaanse veelwinnaar vindt dat zijn spelers geen recht hebben op prijzengeld rondom het WK voor clubs. Guardiola meent dat zijn spelers te weinig laten zien dit seizoen.

FIFA heeft 115 miljoen euro gereserveerd voor de winnaar van het toernooi. Daar gaan de Citizens wat Guardiola betreft ongeacht hun prestaties niets van zien.

"Het team verdient het niet dit seizoen een bonus te krijgen, niet eens een horloge", zei de Spaanse trainer bij de BBC.

Zwak Manchester City

Guardiola doelde op het matige seizoen dat Manchester City doormaakt. De regerend landskampioen staat vijfde in de Premier League en moet zijn best doen om zich voor volgend seizoen te plaatsen voor de Champions League. De ploeg wist dit seizoen niet eens de achtste finales te bereiken.

WK voor clubs

Manchester City speelt in de groepsfase van het WK voor clubs tegen Wydad (Marokko), Al-Ain (Abu Dhabi) en Juventus. De finale is op 13 juli. "Als wij winnen, gaat de bonus naar de club. De coaches, de technische staf en de spelers verdienen het niet."

Het wereldkampioenschap voetbal voor clubs wordt dit jaar enorm uitgebreid. Liefst 32 clubs zijn welkom bij de zogeheten FIFA Club World Cup. De totale prijzenpot is ook een paar maatjes opgerekt. FIFA gaat bij de editie van 2025 maar liefst 1 miljard dollar aan prijzengeld uitkeren, meldt persbureau AFP. Dat komt neer op zo'n 993 miljoen euro.

Guardiola in crisis

Begin dit jaar meldden Spaanse media dat Pep Guardiola en zijn vrouw Cristina Serra na een relatie van 30 jaar uit elkaar zouden gaan. Maar de topcoach lijkt zich niet zomaar neer te leggen bij de breuk. In het diepste geheim stapte hij begin maart 2025 op een privéjet voor een drie dagen durend bezoek aan Cristina, in een ultieme poging hun huwelijk te redden.

Hoewel Pep en Cristina al lange tijd samen waren, stapten ze pas in 2014 in het huwelijksbootje tijdens een intieme ceremonie met alleen naaste familie in Spanje. Samen kregen ze drie kinderen: Maria (24), die als model werkt en meer dan 900.000 volgers op Instagram heeft, Marius (22), die twee bedrijven runt en in Dubai woont, en Valentina (17), die nog studeert.

Alles over Premier League

