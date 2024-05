'Dat het 6-0 bleef, was een meevaller': Frank Paauw vreesde dat Feyenoord - Ajax hem de kop zou kosten bij de KNVB

Frank Paauw is maandag één van de kandidaten om voorzitter van de KNVB te worden. De politiechef van het korps Amsterdam vreesde dat afgelopen seizoen één wedstrijd hem de kop zou kosten voor die functie bij de KNVB.

Paauw is niet de meest geliefde kandidaat voor het voorzitterschap bij de Nederlandse voetbalbond. Omdat supporters dachten dat hij als politiechef faliekant tegen de supporters zou zijn, werden ook Hans Nijland en Jeanet van der Laan naar voren geschoven als kandidaat. Die drie strijden maandag tijdens de verkiezing om die functie.

Ajax

Paauw geeft toe dat de combinatie tussen zijn huidige werk de nieuwe rol die hij ambieert, niet handig samenwerken. Hij komt nu al veelvuldig in aanraking met het voetbal, zeker als het om wedstrijden van Ajax gaat. Vreesde hij daardoor weleens voor een spagaat dit seizoen?, vroeg het Algemeen Dagblad.

Plannetje van Supporterscollectief heeft gewerkt: 'We vinden dat er een betere kandidaat moet zijn dan Paauw' Hoofdcommissaris van de politie Amsterdam Frank Paauw was lang de enige kandidaat voor het voorzitterschap van de KNVB. Daar stak Supporterscollectief Nederland een stokje voor. Ze kwamen met een tegenkandidaat en zijn niet meer de enige. "Een discussie starten", dat wil voorzitter Matthijs Keuning van het collectief. Een strijd om het voorzitterschap is losgebarsten.

Feyenoord - Ajax

"Bevreesd zeker niet, mijn verantwoordelijkheid ligt nu nog volledig bij de politie, maar één keer is het wel door mijn hoofd geschoten. Ik zat Feyenoord-Ajax te kijken bij een goede vriend van me toen de teller maar blééf oplopen. Op zo’n moment moet ik meteen alert zijn, het had immers ook 10-0 kunnen worden, met allerlei nog hoger oplopende emoties tot gevolg."

Paauw verliet zijn vriend om zich voor de zekerheid in Amsterdam te melden. "Ongeveer rond de 65ste minuut ben ik daarom toch maar uit voorzorg richting Amsterdam gegaan. Dat het uiteindelijk 6-0 bleef, was in dat opzicht een meevaller. Zoals het de laatste maanden sowieso vrij rustig is gebleven in en rond de stadions. Daar moet je een beetje geluk bij hebben."

'Ik ben niet tegen uitsupporters'

De politiechef geeft aan dat er inmiddels goede gesprekken zijn geweest met supportersorganisaties in heel Nederland. Vooral om het beeld dat hij tegen bijvoorbeeld uitfans is, te weerleggen. "Ik denk dat we elkaar veel beter begrijpen dan het nu soms lijkt. Met elkaar in gesprek gaan, helpt daarbij, want ik verzet me echt tegen het beeld dat ik tegen supporters - of uitsupporters - zou zijn. Het tegendeel is waar. Supporters en publiek zijn een onmisbaar onderdeel in het voetbal."