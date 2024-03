Plannetje van Supporterscollectief heeft gewerkt: 'We vinden dat er een betere kandidaat moet zijn dan Paauw'

Hoofdcommissaris van de politie Amsterdam Frank Paauw was lang de enige kandidaat voor het voorzitterschap van de KNVB. Daar stak Supporterscollectief Nederland een stokje voor. Ze kwamen met een tegenkandidaat en zijn niet meer de enige. "Een discussie starten", dat wil voorzitter Matthijs Keuning van het collectief. Een strijd om het voorzitterschap is losgebarsten.

Toen KNVB met Paauw op de proppen kwam, was het Supporterscollectief Nederland al meteen duidelijk: daar zagen zij niks in. "Er moest een tegengeluid komen", zo vertelt Keuning aan Sportnieuws.nl. "We willen dat er een keuze is. Nu is er maar één kandidaat waarvan we hebben gezien dat hij niet geliefd is onder supporters. We zoeken dus iemand die wél draagvlak heeft onder de clubs, amateurclubs en het liefst ook onder de supporters." In die zoektocht kwamen ze uit bij Hans Nijland.

Hans Nijland is al even weg uit het oog van de Nederlandse voetballiefhebber. De voormalig algemeen directeur van FC Groningen werkt al een tijdje in de luwte bij amateurvereniging HSC als voorzitter. Het is de amateurclub waar Mark-Jan Fledderus één wedstrijd speelde, iemand in z'n gezicht sloeg en meteen weer weg was. Nijland wil, na de vraag van het Supporterscollectief Nederland, voorzitter van de KNVB worden. Net als Jeanet van der Laan, die zich ook verkiesbaar heeft gesteld.

Waarom Nijland?

Nijland heeft ervaring op veel gebieden. Dat spreekt supporters veel meer aan dan een naam als Paauw, vindt het voorzitter Matthijs Keuning. "Hij heeft ervaring in het profvoetbal, met zijn verleden bij FC Groningen en kent het amateurvoetbal goed. Hij heeft ook een band met de supporters. Dat heeft hij laten zien bij Groningen. Het is vooral bedoeld om de discussie een nieuwe wending te geven." Want die discussie, die willen ze maar al te graag. Een voorzitterschap van Paauw zien ze niet zitten.

Andere kandidaten

En die andere wending is gekomen. Nog geen 24 uur na de kandidaatstelling van Nijland kwam er nog een kandidaat naar voren: Jeanet van der Laan. De 44-jarige oud-international was Tweede Kamerlid voor D66 tot vorig jaar en ziet wel wat in deze functie, liet ze weten bij het radioprogramma Langs de Lijn. Ze had zich bij de KNVB al eerder verkiesbaar gesteld in december, maar toen ging de bond met politiechef Paauw aan de haal.

Ze motiveerde haar kandidaatstelling als volgt: "Ik denk dat het goed is als ik me daarnaast positioneer. Het spel is nog niet gespeeld. Ik heb al een aantal handtekeningen binnen. Ik heb topsportervaring en heb ook veel politieke en bestuurlijke ervaring." Van de Laan speelde 29 interlands voor het Nederlands elftal en werd met Ter Leede drie keer landskampioen.

Jeanet van der Laan (R) in de Tweede Kamer namens D66. ©Pro Shots

Kritiek Frank Paauw

Er was veel kritiek op de voordracht van Paauw, die hoofdcommissaris van de politie Amsterdam is. Ook clubs luidden de noodklok toen zij de reacties van hun supporters zagen. De angst is er dat hij voor een nog strenger beleid gaat kiezen voor supporters in- en rond het stadion. Gelukkig voor de supporters, werd zijn aanstelling uitgesteld waardoor deze actie van het Supporterscollectief mogelijk was.

Geen gesprek

Keuning legt uit dat er nooit vanuit de KNVB met hen is gesproken over Paauw als kandidaat om Just Spee op te volgen. "Dan hadden we ze wel kunnen uitleggen dat het voor de nodige vervelende reacties zou zorgen." Ook is er nooit een gesprek met Paauw zelf geweest. "Daar zagen wij geen heil in op basis van zijn profiel, dat merk je ook bij de supporters. Dit is allang een gepasseerd station."

