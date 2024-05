'Dat is wat ons Ajax maakt': Amsterdammers presenteren uitshirt voor 2024/25

Ajax heeft het nieuwe uittenue voor het komende seizoen gepresenteerd. Het is een ode aan de stad Amsterdam. Ajax gaat spelen in een een blauw shirt met gele accenten.

"Onze stad dragen we altijd bij ons. Onlosmakelijk verbonden aan wie wij zijn, waar wij voor staan en hoe wij ons presenteren. Dat is wat ons Ajax maakt, overal ter wereld: a touch of Amsterdam", schrijft Ajax over het nieuwe uitshirt. Onder het blauwe shirt zit een blauw broekje en blauwe sokken. De penseelstreken op het shirt verwijzen naar Van Gogh, in de nek staan de Amsterdamse Andreaskruisen.

Ajax Away 24/25.



A Work Of Amsterdam. — AFC Ajax (@AFCAjax) May 31, 2024

Nieuw tijdperk

Bij een nieuw tijdperk hoort een nieuw shirt. En een nieuw tijdperk is het zeker in Amsterdam. Fransesco Farioli werd vorige week aangesteld als hoofdtrainer. Volgens de 35-jarige Italiaan is er een boel werk te verrichten in de Johan Cruijff Arena. "Maar we zijn al begonnen met de voorbereiding. We willen geen tijd verliezen en ons nu al klaarmaken voor de start van het seizoen, om Ajax terug te brengen naar de plek waar het hoort", zei hij bij zijn aanstelling.

Francesco Farioli reageert op aanstelling Ajax: 'Ben bewust dat er een hoop werk te doen is' Francesco Farioli is officieel de nieuwe trainer van Ajax. Donderdagavond werd zijn aanstelling wereldkundig gemaakt. De Italiaanse trainer komt over van Nice en lijkt goed te weten waar hij aan begint.

Technisch directeur Alex Kroes was blij met de komst van Farioli. "Francesco is een trainer die gepassioneerd met zijn vak bezig is, die alles tot in detail doordenkt en zijn gedachten goed kan overbrengen op zijn ploeg. Wij zijn erg enthousiast geworden door de gesprekken die we met hem voerden."

Nieuw uitshirt Ajax

Het nieuwe uitshirt van Ajax is ook te koop online en in de winkels. Daarvoor moeten supporters wel 100 euro neerleggen.