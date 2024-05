Francesco Farioli reageert op aanstelling Ajax: 'Ben bewust dat er een hoop werk te doen is'

Francesco Farioli is officieel de nieuwe trainer van Ajax. Donderdagavond werd zijn aanstelling wereldkundig gemaakt. De Italiaanse trainer komt over van Nice en lijkt goed te weten waar hij aan begint.

'Ik ben mij bewust dat er een hoop werk te doen is', zegt Farioli op de site van Ajax. 'Maar we zijn al begonnen met de voorbereiding. We willen geen tijd verliezen en ons nu al klaarmaken voor de start van het seizoen, om Ajax terug te brengen naar de plek waar het hoort.'

Eerder gaf Farioli aan blij te zijn om in Amsterdam te zijn. Hij neemt twee assistent-trainers mee van Nice en krijgt ook Dave Vos - de huidige trainer van Jong Ajax - tot zijn beschikking. 'Ik ben erg blij om hier in Amsterdam te zijn, samen met de andere stafleden gaan wij ons vol overgave inzetten. We willen terug naar de basis en ons verbinden met hetgeen waar Ajax voor staat.'

'Trainer die alles tot in detail doordenkt'

Ook Alex Kroes, de technisch directeur van Ajax, reageerde heuglijk op het nieuws. Hij geeft direct wat meer informatie over de jonge (35) Italiaanse trainer, die bij het Nederlandse publiek nog onbekend is.

'Francesco is een trainer die gepassioneerd met zijn vak bezig is, die alles tot in detail doordenkt en zijn gedachten goed kan overbrengen op zijn ploeg. Wij zijn erg enthousiast geworden door de gesprekken die we met hem voerden.'

'Intelligente man'

Kroes is ook te spreken over de werk- en denkwijze van Farioli. 'Je ziet zijn manier van werken en denken goed terug in zijn trainingen en tijdens wedstrijden. Uit alles blijkt dat Francesco een intelligente man is die goed met mensen om kan gaan en dat is ook een heel belangrijk onderdeel van het vak. Al met al zijn wij ervan overtuigd dat hij bij Ajax past.'

Sportnieuws.nl sprak met Jeremain Lens over Farioli, onder wie hij trainde. De oud-voetballer was erg positief over de Italiaanse trainer: "Ik heb een heel hoge pet van hem op. Hij heeft een manier van werken, die aanslaat bij spelers. Dat heb je kunnen zien bij Karagümrük, Alanyaspor en nu bij Nice. Ik heb absoluut het gevoel dat hij het Ajax-voetbal weer erin krijgt bij Ajax."

