David Hancko doet boekje open over zijn toekomst bij Feyenoord: 'Het zit wel in mijn hoofd'

David Hancko lijkt na een paar goede seizoenen te gaan vertrekken bij Feyenoord. De verdediger deed na afloop van het duel tegen PEC Zwolle (4-0) een boekje over zijn toekomst.

"Ik dacht vorig jaar ook al: misschien zijn dit mijn laatste wedstrijden in De Kuip", blikt Hancko terug bij ESPN. Toch ging de 27-jarige Slowaak nog een jaartje door in Rotterdam-Zuid. "Dit jaar heb ik nog veel meer wedstrijden gespeeld. Maar het (een transfer, red.) zit wel een beetje in mijn hoofd, we gaan zien wat er deze zomer gebeurt."

"Ik kan niet liegen: het zit een beetje in mijn hoofd", herhaalt hij zichzelf. Daarmee lijkt de boodschap wel duidelijk. "Ik heb zoveel mooie wedstrijden en herinneringen in dit stadion. Het zijn misschien mijn laatste drie wedstrijden in De Kuip. Het was ook mijn doel voor deze wedstrijd: om te genieten, goed te spelen en alles te geven voor Feyenoord."

Feyenoord dankzij mega blunder simpel langs PEC Zwolle: Champions League blijft in zicht voor Robin van Persie Feyenoord heeft een simpele zege geboekt op PEC Zwolle. De bezoekers hielpen de ploeg van Robin van Persie aardig in het zadel, waardoor zij de wedstrijd in de eerste helft al in het slot gooiden. Uiteindelijk eindigde het in een eenvoudige 4-0 zege en de zesde overwinning op rij, waardoor de Champions League-plekken in zicht blijven.

Einde van het seizoen

"Er zal iets voor me gaan komen", blikt Hancko alvast een beetje vooruit op zijn toekomst. "Het wordt niet makkelijk, maar zoals ik zei: als speler ga je verder, om meer te bereiken in je carrière. Nu hebben we nog vier cruciale wedstrijden waar ik gefocust op wil zijn, om een geweldig einde van het seizoen te bereiken."

Feyenoord staat momenteel gelijk met FC Utrecht op de derde plek, maar de Domstedelingen hebben al een wedstrijd meer gespeeld. Plek drie in de Eredivisie geeft recht op een play-offticket voor de Champions League. De Rotterdammers hebben inmiddels al zes keer op rij gewonnen en hopen die lijn door te trekken tegen Heracles, PSV, RKC en afsluitend Heerenveen.

Alles over de Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.