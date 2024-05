'De nachtmerrie-avond van Rick Karsdorp': Italiaanse media en Roma-fans sparen Nederlander niet

Het was donderdagavond niet de avond van Rick Karsdorp. De rechtsback van AS Roma ging in de fout bij de openingstreffer. Tot overmaat van ramp werd zijn wissel toegejuichd door het publiek en stormde hij naar de kleedkamer. Ook de Italiaanse media houden zich niet in.

In de 28e minuut ging het mis. Karsdorp wilde de bal terugspelen op zijn keeper, maar deed dit te zacht. Bayer Leverkusen kon onderscheppen en daaruit volgde de 0-1.

'Karsdorp-ramp'

De fans in het stadion lieten weten al niet blij te zijn met Karsdorp. De rechtsback werd meermaals uitgefloten en bij zijn wissel was er zelfs gejuich te horen. De oud-Feyenoorder was er zelf ook klaar mee en zocht gelijk de kleedkamer op.

De Italiaanse media houden zich niet in over het optreden van Karsdorp. Tuttosport spreekt van een 'Karsdorp-ramp' en La Gazetta dello Sport laat een vergelijkbaar geluid horen: 'de nachtmerrie-avond van Karsdorp'.

Leverkusen pakt heerlijke uitgangspositie voor finale Europa League, Marseille en Atalanta naast elkaar Bayer Leverkusen heeft donderdagavond de beste zaken gedaan in de strijd om de Europa League-finale. De voetbalmachine van Xabi Alonso versloeg AS Roma in Italië met 0-2. Atalanta Bergamo en Olympique Marseille speelden gelijk, waardoor alles nog open ligt.

De roze sportkrant wist dat zelfs voor de wedstrijd de fans van Roma eigenlijk al niet zaten te wachten op de oud-speler van Feyenoord. 'Al een uur voor de wedstrijd toen de opstellingen naar buiten kwamen waren de Romeinse supporters aan het klagen over basisspeler Karsdorp. Wellicht was het een teken dat het een slechte avond zou worden voor de Nederlands rechtsback.'

Lage beoordeling

Bij Corriere dello Sport kreeg Karsdorp met een vier de laagste beoordeling van de spelers van Roma. 'De gebruikelijke Karsdorp. Hij is niet gemaakt om op dit niveau te spelen. Met zijn weggegeven openingstreffer liet hij het hele stadion rillen. Met boegeroep droop hij af in het Stadio Olimpico.'