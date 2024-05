Leverkusen pakt heerlijke uitgangspositie voor finale Europa League, Marseille en Atalanta naast elkaar

Bayer Leverkusen heeft donderdagavond de beste zaken gedaan in de strijd om de Europa League-finale. De voetbalmachine van Xabi Alonso versloeg AS Roma in Italië met 0-2. Atalanta Bergamo en Olympique Marseille speelden gelijk, waardoor alles nog open ligt.

AS Roma leek in eigen huis in de verdedigende stellingen te gaan spelen, maar het werd een open wedstrijd met veel kansen over en weer. Toch was Leverkusen een stuk effectiever. Wonderkind Florian Wirtz was de eerste die uit mocht halen en na een half uurtje de openingsgoal maakte. Daarna werd de sfeer wat grimmiger, maar Leverkusen liet zicht niet afleiden. De Duitsers bleven kansen creëren tot Robert Andrich er ook een verzilverde. Met een heerlijke pegel bepaalde de Duitse middenvelder de eindstand op 0-2.

Atalanta speelde met Marten de Roon en Teun Koopmeiners in de basis een belangrijke uitwedstrijd tegen Olympique Marseille. De Italianen schoten als een komeet uit de startblokken en maakten via Gianluca Scamacca al heel rap de 0-1. Koopmeiners was belangrijk met de assist

Chancel Mbemba liet echter niet veel later het thuispubliek juichen met een knappe gelijkmaker. Na die goal bleven de kansen komen met onder andere een bal op de lat voor Azzedine Ounahi, maar een goal viel er niet meer. Alle focus gaat voor beide ploegen dus op de return in Bergamo.

Returns

Volgende week zijn de returns in Duitsland en Italië. De finale is op 22 mei in het Avivastadion in het Ierse Dublin.