De nummer één keeper van Oranje staat wel vast: ‘Kwaliteit moet leidend zijn’

Bondscoach Ronald Koeman moet binnenkort keiharde knopen doorhakken voor de EK selectie. Ook tussen de lat heeft hij veel te kiezen. Als het aan keepersexpert Harm Zeinstra en voormalig international Sander Boschker ligt, zijn de eerste drie namen zo goed als zeker: Bart Verbruggen, Mark Flekken en Justin Bijlow moeten de keepers worden voor het Nederlands elftal.

Naar verwachting neemt Koeman drie doelmannen mee naar het Europees kampioenschap in Duitsland. Zeinstra verwacht geen grote verrassingen. “Ik verwacht dat Verbruggen, Flekken en Bijlow de keepers worden. Zij hebben de beste papieren om mee te gaan en zullen ook competitief aan elkaar zijn”, sprak Zeinstra zijn verwachting uit tegenover Sportnieuws.nl.

Blessuregevoeligheid Justin Bijlow

Bijlow kampte al met de nodige blessures. Zo had hij eerder dit seizoen al een gebroken pols, terwijl hij vlak na de winterstop opnieuw geblesseerd raakte. In februari verliet hij met tranen het veld door een ogenschijnlijk zware kuitblessure, waardoor hij er opnieuw acht weken uit lag. De afgelopen weken was Bijlow weer van de partij met het oog op het EK.

Justin Bijlow in tranen na blessure. © Pro Shots Justin Bijlow in tranen na blessure.

Oud-doelman Boschker vindt dat Bijlow erbij hoort op basis van kwaliteit en talent, maar vraagt zich wel af of Koeman rekening houdt met de blessuregevoeligheid van Bijlow. “Het is toch de vraag wat je doet als een keeper geblesseerd raakt. En we hebben met Marco Bizot en Nick Olij ook nog meer goede opties. Het kan alle kanten nog op”, zei Boschker, die bijval krijgt van Zeinstra. “De fitheid van Bijlow is een moment-opname en moet je daarvan laten afhangen. Het zijn allemaal vrij acute blessures, dus daar moet je niet ineens vanuit gaan of rekening mee houden. En dat kun je als bondscoach al helemaal niet inschatten.”

Samenstelling keeperstrio

Het is ook mogelijk dat Koeman bij het selecteren van doelmannen kiest voor een bepaalde samenstelling, waarbij het niet te competitief is. Boschker werd tijdens het WK in 2010 bijvoorbeeld meegenomen, terwijl hij al 39 jaar oud was. “Het is zeker mogelijk dat Koeman daar naar kijkt. Ik werd bijvoorbeeld ook meegenomen op basis van mijn ervaring en rust die ik uitstraalde."

Bart Verbruggen met een schitterende redding tijdens Nederland - Duitsland. ©Pro Shots.

Voorkeur voor Verbruggen

Zowel Boschker als Zeinstra zijn van mening dat Verbruggen de meeste kans heeft om als eerste doelman het EK in te gaan. Zijn wedstrijd tegen Duitsland heeft volgens de oud-doelmannen de doorslag gegeven. Zeinstra: “Gezien zijn laatste wedstrijden heeft hij de beste kaarten om te spelen. Hij is heel stabiel bij zijn club Brighton, ondanks dat het pas zijn eerste jaar in de Premier League is. Dat is heel erg knap.”

Basisplaats bij Brighton

Het spreekt in het voordeel van Verbruggen dat hij sinds de winterstop alles is gaan keepen. De 21-jarige doelman wisselde in de eerste seizoenshelft om de twee wedstrijden met Jason Steele, maar won de concurrentiestrijd na de winterstop. Een belangrijke zaak volgens Boschker. “Het is simpelweg heel belangrijk voor je gevoel en vertrouwen in het doel. Dan heb je veel meer zelfvertrouwen en dat is het belangrijkste wat je als keeper nodig hebt. Dat spreekt echt in zijn voordeel.”

Bart Verbruggen heeft basisplaats te pakken bij Brighton. ©Pro Shots.

Zeinstra is het niet helemaal eens met de discussie dat een keeper altijd elke week moet spelen. De voormalig doelman van SC Cambuur en Heracles wijst naar een voorbeeld uit het verleden: Jasper Cillessen. “Ik vind dat kwaliteit leidend moet zijn. Cillessen keepte ook niet bij Barcelona, maar was wel jarenlang eerste doelman bij Oranje. En dat deed hij absoluut niet onaardig”, aldus de auteur van ‘De Keeperscode’.