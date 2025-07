Het EK vrouwenvoetbal is voor de Oranje Leeuwinnen uitgelopen op een drama. De speelsters van bondscoach Andries Jonker liepen twee keer keihard in het mes van toplanden Engeland en Frankrijk en moesten daardoor al na de groepsfase afscheid nemen van Zwitserland. Check hieronder de sprekende beelden van de pijnlijke aftocht.

Na de openingswedstrijd tegen Wales was er nog euforie in Groep D bij Nederland. De op papier slechtste tegenstander van de drie werd weggezet en er werd vertrouwen getankt voor de topduels met Engeland en Frankrijk. Echter, zo bleek, werd de realiteit voor de Oranje Leeuwinnen pijnlijk duidelijk in de twee wedstrijden die volgden: Nederland is niet (meer) opgewassen tegen landen van wereldniveau. De Europees kampioen van 2017 moet nu het hoofd al buigen in de groepsfase.

Ex-topvoetbalster kijkt met 'pijn in het hart' naar Oranje Leeuwinnen: 'Ik vind het zo vervelend om te horen' Anouk Hoogendijk baalt er flink van dat het vrouwenvoetbal ineens weer 'terug bij af' lijkt nu de Oranje Leeuwinnen op het EK voor een desastreus einde lijken te zorgen. Met de wedstrijd tegen topland Frankrijk te gaan, is de kans om door te gaan miniem. "Ik hoop dat we vanavond iedereen de mond snoeren", zegt 103-voudig international Hoogendijk in gesprek met Sportnieuws.nl.

Poule des doods

Natuurlijk is een poule met Engeland, Frankrijk en Nederland met recht een poule des doods te noemen en is het geen schande om van dat kaliber landen te verliezen. Alleen de manier waarop baart zorgen. Zelden kreeg Nederland in duels vier goals of meer tegen en tegen Engeland en Frankrijk gebeurde het twee keer op rij. Ondanks de trucjes die bondscoach Andries Jonker probeerde toe te passen tijdens het EK in Zwitserland, was er van een duidelijke visie nauwelijks sprake.

Oranje Leeuwinnen beleven dramatische aftocht op EK vol akkefietjes Het 'Mirakel van Basel' is uitgebleven voor de Oranje Leeuwinnen en dus keren ze met de staart tussen de benen huiswaarts. De ploeg van Andries Jonker kwam in de eerste helft nog op voorsprong, maar gaf het na rust in vijf minuten volledig weg. De cruciale clash eindigde uiteindelijk in een pijnlijke nederlaag (2-5). Zo draaide een EK vol akkefietjes uit op een deceptie.

Emoties

De emoties die de Oranje Leeuwinnen en Jonker toonden na de 5-2 oorwassing van Frankrijk spraken dan ook boekdelen. Eerst was er ongeloof en berusting na het laatste fluitsignaal, maar toen kwamen de tranen. Er lijkt veel te moeten veranderen om de groep weer op de rit te krijgen. Bondscoach Jonker zien we in ieder geval niet meer terug. Arjan Veurink verlaat na het EK de zijde van Sarina Wiegman bij Engeland en neemt Nederland dan onder zijn hoede als hoofdcoach. Maar eerst is er tijd en ruimte voor de emoties bij Nederland, terwijl Engeland jaagt op het verdedigen van de Europese titel.