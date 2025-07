Anouk Hoogendijk baalt er flink van dat het vrouwenvoetbal ineens weer 'terug bij af' lijkt nu de Oranje Leeuwinnen op het EK voor een desastreus einde lijken te zorgen. Met de wedstrijd tegen topland Frankrijk te gaan, is de kans om door te gaan miniem. "Ik hoop dat we vanavond iedereen de mond snoeren", zegt 103-voudig international Hoogendijk in gesprek met Sportnieuws.nl.

De 40-jarige Hoogendijk was jarenlang het gezicht van het Nederlands elftal en vindt het niet leuk wat ze ziet gebeuren na de pijnlijke 4-0 nederlaag tegen Engeland in de vorige groepswedstrijd op het EK in Zwitserland. Daardoor is er een wonder nodig om nog door te gaan. "We moeten goed voetbal laten zien én winnen. Dat zijn we verplicht aan onszelf en aan het land. Ik hoop dat we alles weer rechtzetten, want ik vind het zo vervelend om te horen hoe iedereen nu weer over het vrouwenvoetbal praat", zegt ze in gesprek met deze site.

'We lijken wel weer terug bij af'

De voormalig middenvelder trok naar Zwitserland om de Oranje Leeuwinnen te steunen tijdens de laatste kans op het halen van de kwartfinales, om 21.00 uur tegen Frankrijk. Maar de afgelopen dagen las en hoorde ze vooral veel negativiteit. "Ik heb liever geen aandacht dan deze aandacht, want ik vind dit heel jammer. We hebben keihard geknokt, al die jaren, om het vrouwenvoetbal op de kaart te zetten, erkenning te krijgen en te laten zien hoe goed het kán zijn. En dan zit je nu in een dip en ben je zo goed als de laatste wedstrijd. We lijken wel weer terug bij af."

'Doet pijn in mijn hart'

Voor haar voelt het als 'een warm bad' om weer tussen de oranje-fans te lopen en toch een sfeer van hoop en trots te proeven. Heel anders dan het de afgelopen dagen in de media was. "De eerste wedstrijd (tegen Wales, 3-0 winst, red.) was echt prima, maar die tweede tegen Engeland was heel pijnlijk. Dat doet gewoon pijn in mijn hart. We waren euforisch na die zege, maar als je kijkt naar de laatste weken en maanden dan lag die nederlaag tegen Engeland wel in de lijn der verwachting. Dat was niet echt een verrassing."

'Ik hoop dat we iedereen de mond snoeren'

Toch leverde de 4-0 nederlaag tegen voormalig bondscoach Sarina Wiegman een storm van kritiek op. Nu wacht met Frankrijk een volgend topland en is de hoop klein. "Ik hoop dat we iedereen de mond kunnen snoeren en van Frankrijk weten te winnen. Dan kan het ook zo weer omdraaien, want zo zijn we ook wel weer in Nederland. Dan staan we er ineens weer vol achter. Ik denk dat we met 1-0 winnen en dat Engeland - Wales 1-1 wordt. De wens is misschien de vader van de gedachte, maar dan gaan we alsnog door."

