Een merkwaardig incident tijdens de derby tussen Heracles en FC Twente in de Vriendenloterij Eredivisie. Het duel werd na iets minder dan een half uur gestaakt. Daar speelde een ballenjongen ook een rol in.

Thomas van den Belt knikte van dichtbij de openingstreffer binnen, maar heel lang juichte Twente niet. Er kwamen plots wat bekertjes op het veld en bij Twente waren ze enkele tellen later kortstondig bijzonder boos op één iemand. Dat was een ballenjongen.

Bekertje tegen speler aan

Die gooide namelijk een bekertje dat op het veld was beland tegen de rug Ramiz Zerrouki aan. De middenvelder reageerde woedend en ging verhaal halen bij de ballenjongen. Vervolgens werd het heel even onvriendelijk. Vanwege de bekertjes besloot scheidsrechter Sander van der Eijk om het spel stil te leggen en iedereen even naar binnen te sturen.

Wil je meer van Sportnieuws.nl?

📱 Download nu de Sportnieuws.nl App, zo ben je altijd als eerste op de hoogte en mis je niets uit de sportwereld.

🔔 Volg ons via Google Discover, zo krijg je direct de verhalen naar jouw persoonlijke voorkeuren te zien.

Thomas van den Belt opent de Twentse derby... ⚽️



...maar wedstrijd meteen gestaakt na gooien bekertjes.#hertwe pic.twitter.com/QE08pDRB2v — ESPN NL (@ESPNnl) January 18, 2026

De ballenjongen werd vervolgens getroost en opgebeurd door wat supporters langs de kant. De wedstrijd werd na pakweg een kwartier weer hervat. Vervolgens was Zerrouki de gebeten hond in Enschede, maar ESPN-analist verwijt de Tukker niets. “Ik vond het eigenlijk een heel nette reactie. Hij had ‘m ook omver kunnen duwen. Hij zette de jongen even op z’n plaats en liep meteen weer weg. Ik vond het netjes.”

Alles over VriendenLoterij Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de VriendenLoterij Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.