Feyenoord kampt met een serieuze vormdip, De Rotterdammers leken met twee doelpunten in de laatste minuten van Shaqueel van Persie een punt gered te hebben, maar in de laatste seconde echter maakte Sparta de winnende om zo een historische zege te boeken. Voor het eerst sinds 2000 wint Sparta in De Kuip.

In de dertiende minuut verscheen er een spandoek in de tribunes van De Kuip, hierop stonden teksten vol met kritiek richting de 'amateuristische' clubleiding. De onvrede bij de fans zal niet snel weg zijn want iets later in de wedstrijd kwam Feyenoord op achterstand door een prachtig schot van buiten de zestien door Joshua Kitolano.

In de tweede helft maakte Feyenoord-verdediger Tsuyoshi Watanabe een enorme fout en leverde de bal zo in, Mitchell van Bergen maakte hier gebruik van en scoorde de 0-2. De Feyenoorders lieten het er niet bij en gingen veel in de aanval, door een prachtig afstandsschot van In-Beom Hwang maakten ze de aansluitingstreffer.

Knotsgekke slotfase

De hoop was even terug bij de Rotterdammers, maar Shunsuke Mito maakte er al snel 1-3 van. In de slotfase leek de 19-jarige Van Persie de baan van zijn vader te redden door twee keer op zeer fraaie wijze te scoren. Maar Joshua Kitolano zorgde in de slotseconden van de wedstrijd voor de 3-4, waarna de Feyenoorders met de handen in het haar op de grong gingen zitten.

Feyenoord heeft in de afgelopen wedstrijden in de competitie veel puntenverlies geleden. De ploeg uit Rotterdam ligt ook uit de KNVB Beker en in de Europa League ziet het er ook niet goed uit. In de VriendenLoterij Eredivisie lijkt plek twee het hoogst haalbare. De onvrede is groot bij de fans te zien aan de actie met de spandoek. Ook waren er fans die vroegtijdig De Kuip verlieten, al misten zij nog een hele hoop sensatie.

