Het WK voetbal van 2026 wordt gehouden in de Verenigde Staten, Mexico en Canada en dus waren de drie organiserende landen al meteen de eerste landen die zeker waren van deelname. Maar met inmiddels de WK-kwalificaties in volle gang over de hele wereld, komen er steeds meer landen bij. Check hier het overzicht.

Het toernooi wordt volgend jaar in de zomer gehouden in drie landen: Canada, de Verenigde Staten en Mexico. Zij waren uiteraard al verzekerd van plaatsing als organiserende landen. Alle andere landen maken kans op de overgebleven 45 plaatsen, maar daar zijn er inmiddels ook alweer een flink aantal van vergeven.

Japan oppermachtig

Japan was oppermachtig in de kwalificatiereeks en was het eerste niet-organiserende land dat zich plaatste voor het toernooi. De Aziaten kregen gezelschap van Nieuw-Zeeland. Zij wonnen zoals verwacht van Nieuw-Caledonië, dat één wedstrijd verwijderd was van een historische WK-deelname, met 3-0 en kan zo de tickets boeken.

WK-kwalificatie Zuid-Amerika klaar

Daar kwamen al snel nog twee landen bij. Iran doet voor de zevende keer aan het wereldkampioenschap mee en ook Argentinië is er weer bij. De titelverdediger was in Zuid-Amerika al snel zeker van een plekje in de groepsfase en kreeg van het eigen continent gezelschap van Brazilië, Uruguay, Ecuador, Colombia en Paraguay. Ook debutanten Oezbekistan en Jordanië zijn erbij, zij wonnen hun duels in de Aziatische kwalificatie. In Afrika slaagde Marokko er in om zich te kwalificeren. Tunesië volgde even later.

Overzicht WK-landen

Canada Verenigde Staten Mexico Japan Nieuw-Zeeland Iran Argentinië Oezbekistan Jordanië Zuid-Korea Australië Brazilië Ecuador Colombia Paraguay Uruguay Marokko Tunesië

Nederlands elftal

Ook Nederland weet wat het te doen staat. Na het Nations League-tweeluik met Spanje kent het de tegenstanders in de Europese kwalificatiepoule. Oranje moet afrekenen met Finland, Polen, Litouwen en Malta. Als de enclave van Ronald Koeman groepswinnaar wordt, is het zeker van het WK. Als nummer twee moet het zich via de play-offs zien te redden. Een derde, vierde of vijfde plaats is sowieso niet genoeg.

Programma en loting

Nederland is al 'op de helft' van de kwalificatie; Koeman en zijn spelers hebben nu namelijk tegen elke tegenstander één keer gespeeld. De returns volgen in oktober en november, met de loting voor de groepsfase op 5 december 2025.

Wanneer is het WK?

Het WK voetbal begint op 11 juni in Canada, dan speelt Mexico in groep A tegen een nog niet bekende tegenstander het eerste groepsduel. Het toernooi duurt bijzonder lang, liefst vijf en een halve week. De finale vindt plaats op 19 juli in New Jersey,

Alles over WK-kwalificatie

