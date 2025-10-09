Het WK voetbal van 2026 wordt gehouden in de Verenigde Staten, Mexico en Canada en dus waren de drie organiserende landen al meteen de eerste landen die zeker waren van deelname. Maar inmiddels zijn de WK-kwalificaties over de hele wereld in volle gang en dus komen er steeds meer ploegen bij. Check hier het overzicht van alle 19 landen die zich geplaatst hebben.

Het toernooi wordt volgend jaar in de zomer gehouden in drie landen: Canada, de Verenigde Staten en Mexico. Zij waren uiteraard al verzekerd van plaatsing als organiserende landen. Alle andere landen maken kans op de overgebleven 45 plaatsen, maar daar zijn er inmiddels ook alweer een flink aantal van vergeven.

Overzicht WK-landen per continent

Afrika: Marokko, Tunesië, Egypte

Azië: Iran, Oezbekistan, Zuid-Korea, Jordanië, Japan, Australië

Noord-Amerika: Canada, Verenigde Staten, Mexico

Oceanië: Nieuw-Zeeland

Zuid-Amerika: Argentinië, Ecuador, Colombia, Uruguay, Brazilië, Paraguay

Intercontinentale play-offs

Elk continent heeft zijn eigen kwalificatietoernooi, maar via die wegen worden slechts 43 tickets verdeeld. Dat betekent dat er nog twee landen zich via een andere wijze kunnen plaatsen. Dat gebeurt tijdens de intercontinentale play-off in maart 2026. Zes landen spelen dan een mini-toernooi tegen elkaar en twee daarvan pakken een ticket voor het WK.

Er doet aan dat toernooi geen Europees land mee, maar alle andere continenten zijn wel vertegenwoordigd. De Noord-Amerikaanse bond mag zelfs twee teams afvaardigen. Op dit moment zijn Nieuw-Caledonië (Oceanië) en Bolivia (Zuid-Amerika) de enige landen die zich al voor de play-off geplaatst hebben. De andere vier deelnemers worden later bekend.

Nederlands elftal

Ook Nederland weet wat het te doen staat. Oranje moet in de Europese kwalificatie zien af te rekenen met Finland, Polen, Litouwen en Malta. Als de ploeg van Ronald Koeman groepswinnaar wordt, is het zeker van het WK. Als nummer twee moet het zich via de play-offs zien te redden. Een derde, vierde of vijfde plaats is sowieso niet genoeg.

Programma en loting

Nederland is al 'op de helft' van de kwalificatie; Koeman en zijn spelers hebben nu namelijk tegen elke tegenstander één keer gespeeld. Oranje is momenteel de koploper en heeft dus goede papieren om het WK te halen. De returns volgen in oktober en november, met de loting voor de groepsfase op 5 december 2025.

Wanneer is het WK?

Het WK voetbal begint op 11 juni in Canada, dan speelt Mexico in groep A tegen een nog niet bekende tegenstander het eerste groepsduel. Het toernooi duurt bijzonder lang, liefst vijf en een halve week. De finale vindt plaats op 19 juli in New Jersey,

