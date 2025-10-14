Het WK voetbal van 2026 wordt groter dan ooit, met liefst 48 deelnemende landen. Organisatoren Canada, Verenigde Staten en Mexico waren als eerste zeker van deelname en inmiddels komen alle WK-kwalificaties over de hele wereld ook ten einde. Zo zijn er al drie debutanten zeker en keert ook Zuid-Afrika na zestien jaar afwezigheid terug. Check hieronder het overzicht van alle geplaatste landen voor het WK 2026.

Het toernooi wordt volgend jaar in de zomer gehouden in drie landen: Canada, de Verenigde Staten en Mexico. Zij waren uiteraard al verzekerd van plaatsing als organiserende landen. Alle andere landen maken kans op de overgebleven 45 plaatsen, maar daar zijn er inmiddels ook alweer een flink aantal van vergeven. Zo debuteren Kaapverdië, Oezbekistan en Jordanië en keerde Zuid-Afrika na zestien jaar afwezigheid terug. Engeland werd het eerste Europese land dat zeker is.

Overzicht WK-landen per continent

Afrika: Marokko, Tunesië, Egypte, Algerije, Ghana, Kaapverdië, Zuid-Afrika, Ivoorkust, Senegal

Azië: Iran, Oezbekistan, Zuid-Korea, Jordanië, Japan, Qatar, Saoedi-Arabië

Noord-Amerika: Canada, Verenigde Staten, Mexico

Oceanië: Nieuw-Zeeland, Australië

Zuid-Amerika: Argentinië, Ecuador, Colombia, Uruguay, Brazilië, Paraguay

Europa: Engeland

De rechtstreekse kwalificaties van Azië, Oceanië, Afrika en Zuid-Amerika zijn inmiddels voorbij. Landen van die continenten kunnen zich alleen nog via intercontinentale kwalificaties plaatsen. Hoe dat werkt, lees je hieronder. Uit Noord- en Centraal Amerika kunnen nog landen als Suriname en Curaçao (van bondscoach Dick Advocaat) zich plaatsen.

Intercontinentale play-offs

Elk continent heeft zijn eigen kwalificatietoernooi, maar via die wegen worden slechts 43 tickets verdeeld. Dat betekent dat er nog twee landen zich via een andere wijze kunnen plaatsen. Dat gebeurt tijdens de intercontinentale play-off in maart 2026. Zes landen spelen dan een mini-toernooi tegen elkaar en twee daarvan pakken een ticket voor het WK.

Er doet aan dat toernooi geen Europees land mee, maar alle andere continenten zijn wel vertegenwoordigd. De Noord-Amerikaanse bond mag zelfs twee teams afvaardigen. Op dit moment zijn Nieuw-Caledonië (Oceanië) en Bolivia (Zuid-Amerika) de enige landen die zich al voor de play-off geplaatst hebben. De andere vier deelnemers worden later bekend.

Nederlands elftal

Ook Nederland weet wat het te doen staat. Oranje moet in de Europese kwalificatie zien af te rekenen met Finland, Polen, Litouwen en Malta. Als de ploeg van Ronald Koeman groepswinnaar wordt, is het zeker van het WK. Als nummer twee moet het zich via de play-offs zien te redden. Een derde, vierde of vijfde plaats is sowieso niet genoeg.

Programma en loting

Nederland is bijna zeker van kwalificatie voor het WK. Het moet raar lopen wil Oranje tijdens de loting van de groepsfase op 5 december 2025 niet in de koker zitten. In november zijn de laatste twee WK-kwalificatieduels en wacht in Polen de eerste mogelijkheid op officiële plaatsing. Een zege is 100 procent zekerheid. Als er niet gewonnen wordt in Polen, kunnen bondscoach Ronald Koeman en zijn spelers het afmaken in het thuisduel met Litouwen.

Wanneer is het WK?

Het WK voetbal begint op 11 juni in Canada, dan speelt Mexico in groep A tegen een nog niet bekende tegenstander het eerste groepsduel. Het toernooi duurt bijzonder lang, liefst vijf en een halve week. De finale vindt plaats op 19 juli in New Jersey,

Alles over WK-kwalificatie

Check hier het laatste nieuws over de WK-kwalificatie in Europa, bekijk ook het aankomende programma, de standen en de eerdere uitslagen en via onze speciale landenpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete land, met natuurlijk Nederland uitgelicht.