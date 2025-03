Deze Ajacied wees PSV al drie keer af: 'Nog geen seconde spijt gehad'

Mika Godts scoort dit seizoen minder vaak dan hij zou willen. De productie staat momenteel op vier doelpunten in de Eredivisie, waarvan één tegen PSV. Laat de komende tegenstander van komende zondag nou net de club zijn die hij al drie keer afwees.

PSV zag het talent al vroeg in Godts zitten. De 19-jarige buitenspeler uit België begon in de jeugd van Anderlecht, waar de Eindhovenaren twee keer voor hem aanklopten. Het AD weet dat Godts op advies van Urbain Haesaert nee zei tegen PSV. Haesaert is een scout die al meerdere Belgische talenten naar Ajax stuurde.

Godts was twaalf jaar toen hij PSV voor het eerst afwees. Drie jaar later stond de Nederlandse club weer op de stoep, omdat de vleugelflitsers botste met zijn trainers van Anderlecht en de club wilde verlaten. Hij koos uiteindelijk voor KRC Genk. In januari van 2023 legt Ajax uiteindelijk één miljoen euro neer om hem alsnog naar Nederland te halen. "Ik heb nog geen seconde spijt gehad van mijn keuze voor Ajax", zegt hij tegen de eerdergenoemde krant.

Ajax-keeper in tranen door zware periode: 'Gelukkig kan hij weer praten' Matheus maakt zich op voor de grootste wedstrijd tot nu toe sinds hij bij Ajax speelt: het uitduel tegen PSV. De 33-jarige keeper bereidt zich perfect voor op de wedstrijd, maar maakt ondertussen ook het nodige verdrietige mee.

Kraker tegen PSV

Godts blikt bij het medium terug op Ajax - PSV van eerder dit seizoen. De aanvaller maakte als invaller de winnende: 3-2. "Ja, dat was persoonlijk mijn hoogtepunt bij Ajax tot nu toe. Ik had toen ook nooit kunnen vermoeden dat we nu zes punten voor zouden staan."

Komende zondag wacht het uitduel in Eindhoven. Bij een zege wordt de voorsprong liefst negen punten en lijkt het kampioenschap zo goed als zeker, bij een nederlaag wordt het opeens weer heel spannend. Met De Topper meegerekend zijn er nog acht wedstrijden te spelen in de Eredivisie.

Mogelijk kampioenschap voor Ajax

Godts benadrukt nog maar eens dat Ajax niet bezig is met het kampioenschap, zoals zijn trainer Francesco Farioli al veel vaker deed. "We hebben nooit als doel gehad om naar plek 1, 2 of 3 te kijken. Meer om zo veel mogelijk punten te pakken en te verbeteren. En dat lukt. Voor mij voelt dit als het seizoen waarin ik volwassener ben geworden in mijn spel. En dat past weer precies in het pad dat ik tot nu toe heb afgelegd."

Alles over de Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.