Goedlachse Ajax-keeper in tranen door zware periode: 'Ze weten niet wat er achter de schermen gebeurt'

Matheus maakt zich op voor de grootste wedstrijd tot nu toe sinds hij bij Ajax speelt: het uitduel tegen PSV. De 33-jarige keeper bereidt zich perfect voor op de wedstrijd, maar maakt ondertussen ook het nodige verdrietige mee.

"Ik ga door een moeilijke periode", zegt Matheus - waarbij de tranen opwellen - tegen De Telegraaf. "Want bij mijn vader Ricardo is kanker geconstateerd en het is moeilijk om daarmee om te gaan. God is met hem. En hopelijk kan hij snel bij me zijn."

"Mensen zien me vaak met een glimlach, maar weten niet wat er achter de schermen gebeurt." De 33-jarige Matheus - hij is vandaag (zaterdag, red.) jarig - vindt dit het moment om dat te delen. "Het betreft schildklierkanker. Gelukkig kan hij inmiddels weer praten."

Mooiste verjaardagscadeau

De Braziliaan speelt sinds afgelopen winter op huurbasis bij Ajax, dat een optie tot koop heeft bedongen bij SC Braga. Als het aan Matheus ligt, wordt die optie direct gelicht. Het zou het 'allermooiste verjaardagscadeau' zijn, zegt hij zelfs. De Braziliaanse keeper speelde jaren in Portugal, maar wil het liefst zo weinig mogelijk verhuizen. Hij heeft namelijk drie kinderen, van drie, zes en acht jaar oud.

Vroeg op de club

Het gaat vaak over de trainingsroutine van Matheus. Hij zou als eerste op de club zijn. Ook als er 's middags wordt getraind is hij er al om half acht 's ochtends. 'Vanwege mijn speciale trainingsroutine', zegt hij. "Dat is overigens nog laat, omdat ik bij Braga al om 6.00 uur in de sportschool zat. Dat had ermee te maken dat de veldtraining daar vroeger begon. Na mijn gescheurde kruisband in 2018 weet ik dat ik moet werken, werken en werken om optimaal te presteren."

PSV - Ajax

De wedstrijd tussen PSV en Ajax wordt zondag om 14.30 uur afgetrapt in Eindhoven. De Amsterdammers zijn koploper in de Eredivisie, met zes punten voorsprong op PSV. Inclusief De Topper zijn er nog acht wedstrijden te spelen.

