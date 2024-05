Dick Advocaat en Wim Kieft beleven 'waardeloze' Conference League-finale: 'Echt niet om aan te zien'

Het was een bijzonder saaie finale, de eindstrijd om de Conference League tussen Olympiakos en Fiorentina (1-0). Analisten Wim Kieft en Dick Advocaat ergerden zich dan ook kapot tijdens de wedstrijd.

Als presentator Wilfred Genee na negentig minuten, bij een bloedeloze 0-0 stand, vraagt naar de mening van de analisten, weten Kieft en Advocaat niet zo goed wat ze moeten zeggen. "Ik denk niet dat de mensen vanavond genoten hebben van wat ze gezien hebben", drukt Advocaat het nog zacht uit. "Het was een waardeloze wedstrijd."

Olympiakos schrijft historie in Conference League-finale na late goal in verlenging tegen Fiorentina Olympiakos is de verrassende winnaar van de Conference League. De Grieken schreven in het stadion van de aartsrivaal geschiedenis is een bijzonder matige finale, die pas diep in de verlenging werd beslist: 1-0. Opnieuw verliest Fiorentina de finale van het derde Europese toernooi.

In de reguliere speeltijd gebeurde er bijna niets. Het duel leek op penalty's af te stevenen, tot een onverwachte goal van Olympiakos de Grieken voor het eerst een Europese clubprijs bezorgde. Dat gebeurde dan wel in een afgrijselijke wedstrijd. "Dit is echt niet om aan te zien", verzucht Kieft. "Het niveau is van beide ploegen echt heel slecht."

Prijs voor Olympiakos

Daar zullen ze bij Olympiakos echt maling aan hebben. De Grieken wonnen hun eerste Europese prijs ooit. Er was zelfs nog nooit een Griekse club die een van de Europese bekers wist te pakken. Dat het gebeurde in een finale die buiten Griekenland en Florence heel weinig mensen over een paar jaar nog herinneren, zal het feest er in Athene niet minder groot om maken.