Olympiakos schrijft historie in Conference League-finale na late goal in verlenging tegen Fiorentina

Olympiakos is de verrassende winnaar van de Conference League. De Grieken schreven in het stadion van de aartsrivaal geschiedenis is een bijzonder matige finale, die pas diep in de verlenging werd beslist: 1-0. Opnieuw verliest Fiorentina de finale van het derde Europese toernooi.

Nee, spectaculair was het totaal niet. Het spel hobbelde voor rust aardig op en neer en er waren zeker voor de Italianen kansen op een doelpunt. In de tiende minuut dachten de Italianen op voorsprong te komen, maar werd de goal terecht geannuleerd vanwege buitenspel. Gescoord werd er in Griekenland niet na negentig minuten en wat blessuretijd. De verlenging moest voor een beslissing zorgen.

Explosie van vreugde

Het duel zat volledig in het slot, zeker Olympiakos speelde weinig klaar voorin. En toen kwam ineens de 116e minuut. Wie anders dan Ayoub El Kaabi, die zijn elfde Conference League-goal maakte, kopte uit werkelijk uit het niets de 1-0 voor Olympiakos binnen. De Grieken werden helemaal gek, maar het duurde minuten voordat de VAR ook de goedkeuring gaf. El Kaabi stond nét niet buitenspel en een minuut of vier na de goal kon heel Olympiakos opnieuw juichen.

Olympiakos de grote verrassing

Olympiakos verraste vriend en vijand door in de halve finale allebei de duels van Aston Villa te winnen. De Engelse ploeg werd als favoriet voor de eindzege bestempeld, maar kwam dus niet voorbij de Grieken. Olympiakos mocht nu in het stadion van aartsrivaal AEK Athene de finale spelen. Dankzij de zege in de finale is het de eerste Griekse club ooit die een Europese prijs wint. Uiteraard won de nationale ploeg van Griekenland wel het EK van 2004, maar een club won nog nooit een Europese beker.

Fiorentina

Fiorentina behaalde de finale door in de halve finale af te rekenen met Club Brugge. De nummer acht van de Serie A is via de competitie al zeker van de voorronden van de Conference League van volgend seizoen, maar het winnen van de finale had een nog mooier ticket op kunnen leveren. Ook deze nederlaag zal enorm veel pijn doen, want vorig seizoen werd de Conference League-finale ook al verloren.

Ticket groepsfase Europa League

Olympiakos plaatst zich als de winnaar van de Conference League rechtstreeks voor de groepsfase van de Europa League van komend seizoen. Ook de Europa League gaat op de schop. Net als in de Champions League doen er in het nieuwe seizoen 36 ploegen mee aan een grote competitieronde, waarin begonnen wordt met vier thuis- en vier uitwedstrijden tegen acht verschillende tegenstanders.