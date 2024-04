'Die kan met twee vingers in zijn neus in de top van Nederland mee': groot compliment voor Sparta-speler

Onderin de Eredivisie is er maar bar weinig om van te genieten. Er is bij ploegen als Excelsior en RKC nauwelijks beleving en in ieder geval geen wil om per se te winnen. Dat vindt Willem van Hanegem in zijn column in het Algemeen Dagblad. Wel zag hij een lichtpuntje in de vorm van een Sparta-speler.

Hij moest zondag ook kijken naar wedstrijden als Sparta - Volendam en RKC - FC Utrecht. Alle toppers hadden midweeks al gespeeld. Wat hij zag, was niet best. 'Excelsior moet het zich ook aanrekenen dat ze niet gewoon winnen bij Ajax. Je mist daar toch een beetje dat met ziel en zaligheid de duels in gaan bij die ploeg. Ze hebben één geluk: RKC heeft dat ook niet', schrijft Van Hanegem in zijn column.

'Dát is het verschil'

'Tweemaal op voorsprong tegen FC Utrecht, maar dan nog zie je spelers sjokken bij omschakelen na balverlies. Eén punt of drie punten, het is het verschil tussen bijna veilig of straks nacompetitie, maar ik zie het zo weinig er af stralen bij spelers.'

Terwijl die degradatiestrijd zo spannend is. Nummer vijftien Excelsior en nummer zestien RKC wisselen telkens stuivertje wie er de nacompetitie in moet. Volendam op plek zeventien heeft volgens Van Hanegem dan weer wel de grinta om degradatievoetbal te spelen, maar daar ontbreekt het aan kwaliteit.

FC Volendam ziet degradatie nu wel erg dichtbij komen, RKC volgt voorbeeld Excelsior De spanning onderin in de Eredivisie is een stuk minder spannend geworden. FC Volendam móést winnen om nog een kans te hebben om uit de degradatiezone te ontsnappen, maar verloor. Daarmee is de Keuken Kampioen Divisie erg dichtbij.

'Top van Nederland'

Van Hanegem zag wel een lichtpuntje in die wedstrijd Sparta - Volendam. Een Japanner in dienst van de Rotterdammers viel in positieve zin op bij de oud-voetballer. 'Al was Sparta ook matig zondagmiddag. Alleen die Koki Saito, die kan met twee vingers in zijn neus in de top van Nederland mee. Vrijwel alles wat hij doet, levert gevaar op voor Sparta.' De Rotterdamse club verlengde afgelopen winter de huurdeal met zijn Belgische werkgever Lommel, waardoor Saito nog een seizoen op Het Kasteel speelt. Tenzij er dus een flinke deal begint.

Bijna 1 op 2

De naam van de nog altijd pas 22-jarige Saito viel de afgelopen seizoenen wel vaker als het ging om potentiële versterkingen voor de topclubs van Nederland. Hij speelde 43 wedstrijden voor Sparta en was daarin betrokken bij liefst twintig goals: 10 goals en 10 assists. Hij is ook jeugdinternational van Japan en maakte zijn debuut voor de hoofdmacht nog niet. Analist Mario Been noemde Saito al eens als mogelijke aanwinst voor PSV.