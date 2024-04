FC Volendam ziet degradatie nu wel erg dichtbij komen, RKC volgt voorbeeld Excelsior

De spanning onderin in de Eredivisie is een stuk minder spannend geworden. FC Volendam móést winnen om nog een kans te hebben om uit de degradatiezone te ontsnappen, maar verloor. Daarmee is de Keuken Kampioen Divisie erg dichtbij.

Volendam verloor uit bij Sparta met 1-0, door een doelpunt van Tobias Lauritsen een kwartier voor tijd. Daarmee is het doek praktisch gevallen voor Het Andere Oranje. Met nog drie wedstrijden te gaan is de veilige vijftiende plek 7 punten ver weg en is ook plek 16 waar nu RKC staat, met 6 punten ver weg.

RKC doet goede zaken

Met nog drie wedstrijden te gaan en dus die achterstand van 7 en 6 punten op Excelsior en RKC, lijkt het doek voor Volendam al te zijn gevallen. RKC joeg tegen FC Utrecht vol op drie belangrijke punten, maar zette dezelfde score neer als Excelsior. Thuis werd met 2-2 gelijkgespeeld tegen FC Utrecht. David Min en Richonell Margaret waren de doelpuntenmakers bij RKC. Tussendoor scoorde Can Bozdogan de goal voor FC Utrecht en bepaalde Sam Lammers vlak voor tijd de eindstand op 2-2.

Strijd om plek 16

RKC staat nu weer 1 punt achter Excelsior op plek 16. Die positie zorgt er aan het einde van het Eredivisie-seizoen voor dat er play-offs gespeeld moeten worden tegen Keuken Kampioen Divisie-clubs. Excelsior pakte doordeweeks een knap punt door bij het geplaagde Ajax met 2-2 gelijk te spelen. Met de uitslagen deze speelronde blijft de strijd tussen RKC en Excelsior de spannendste.

Europees voetbal

De strijd om de play-offs voor Europees voetbal zijn ook nog levendig. Sparta pakte dus belangrijke drie punten en klimt naar plek 8. Utrecht pakte een punt en staat nu nog maar op drie punten van nummer 5 Ajax. Die plek levert directe kwalificatie voor de voorrondes van de Europa League op. In het beste geval zelfs een rechtstreeks ticket naar de groepsfase. De nummers 6 tot en met 9 spelen sowieso play-offs om Europees voetbal.