Tijdens deze interlandperiode is er ruimte voor de topclubs om wat andere wedstrijden te spelen. Zo stond er deze zaterdag een legendwedstrijd tussen Chelsea en Liverpool op het programma. Niet iedereen had meegekregen dat het een vriendschappelijk duel moest zijn.

De legendwedstrijd tussen Chelsea en Liverpool staat in het teken van het Chelsea Foundation. Dit is een goed doel vanuit de club uit Londen dat zich inzet in de regio. De opbrengst van de verkochte tickets gaat naar het goede doel.

Diego Costa

Bij Liverpool deden twee Nederlanders mee: Sander Westerveld en Ryan Babel. Bij Chelsea geen landgenoten, maar wel bekende namen zoals Eden Hazard en John Terry. Bij de thuisploeg deed ook Diego Costa mee en dat hebben ze geweten bij de bezoekers.

Costa is een Spaanse spits die vorig jaar nog bij het Braziliaanse Gremio speelde. Hij stond tijdens zijn carrière bekend om zijn doelpunten, maar ook om zijn temperament. Hij kreeg het als spits meermaals aan de stok met zijn tegenstanders en dat deed hij tijdens de legendwedstrijd dunnetjes over.

Een tackle van Liverpool-verdediger Martin Škrtel was volgens Costa wat te onstuimig, want de Spanjaard tikte zijn directe tegenstander gelijk even aan. Daarmee was de koud nog niet af, want bij de eerstvolgende kans die zich voordeed gaf Costa Škrtel gelijk een flinke beuk. Daar kreeg hij een gele kaart voor. Het werd uiteindelijk 0-1 voor Liverpool.