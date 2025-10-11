Tijdens deze interlandperiode staat er bij Feyenoord een bijzonder duel op de planning. Zondag nemen oud-spelers van de club het op tegen oud-speler van Celtic in een 'legends match'. Ook publiekslieveling Salomon Kalou is daarbij. "Ik heb Dirk Kuyt al zo lang niet meer gesproken."

Zijn laatste officiële wedstrijd in De Kuip is alweer bijna twintig jaar geleden. Kalou is blij om terug te zijn op de plek waar het voor hem allemaal begon. "Eerst de periode bij Excelsior waar ik kon wennen. En daarna bij Feyenoord. K2 met Kuyt en Kalou. Ik heb na die wedstrijd tegen Twente nog eenmaal in de Kuip gespeeld, de afscheidswedstrijd van Dirk Kuyt in 2018", vertelt de Ivoriaan aan het Algemeen Dagblad.

"Ik kijk ernaar uit. Ik heb Kuyt al zo lang niet gesproken, dit gaat speciaal worden. En de mensen weten al langer dat Rotterdam een speciaal plekje in mijn hart heeft. Ik zal de stad nooit vergeten."

Naast Kalou en Kuyt doen ook andere Feyenoord-iconen zoals Graziano Pelle, Pierre van Hooijdonk en Eljero Elia mee. De opbrengst van de verkochte kaartjes gaan naar het goede doel het Feyenoord Foundation.

Chocolade

Kalou heeft zich na zijn voetbalcarrière op een andere markt gestort. "Als kind groeide ik op tussen boeren die cacao verbouwden", vertelt de Ivoriaan, die na zijn periode in Rotterdam nog uitkwam voor Chelsea, Lille en Hertha BSC. "Ik wist aanvankelijk helemaal niet dat daar chocolade van werd gemaakt. Zo’n 45 procent van cacao is afkomstig uit Ivoorkust. We willen de boeren helpen. Ik denk wel dat het een succes kan worden. Net zo succesvol als mijn loopbaan? Laten we het hopen.’’

De chocoladerepen van Kalou heten Oumé, de naam van zijn geboortedorp in Ivoorkust. "Deze week is er een pop-upstore in Londen. En dan komen we ook naar Nederland en Rotterdam. Ja, in de Bijenkorf bijvoorbeeld. Die is er toch nog wel? Die winkel ben ik ook niet vergeten hoor", lacht Kalou.