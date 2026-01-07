FC Twente zorgt voor een enorme stunt met de aanstelling van Erik ten Hag. De topcoach, die grote successen boekte bij Ajax en Manchester United, zet na ruim twintig jaar voorlopig een (voorlopige) punt achter zijn trainerscarrière en wordt technisch eindverantwoordelijke bij FC Twente. Het zou zomaar een droomhuwelijk kunnen worden, want Ten Hag beschikt over alle kwaliteiten die nodig zijn voor een directeur.

Al jaren liet Ten Hag weten dat hij ooit 'voorzitter van Twente' wilde worden. Voor velen leek dat onrealistisch, maar dit was precies het juiste moment om toe te slaan. Ten Hag kende twee lastige jaren met ontslagen bij Manchester en Bayer Leverkusen, wat hem als trainer flink wat imagoschade heeft opgeleverd. In Enschede en omgeving ligt dat echter totaal anders: daar kan hij niets verkeerd doen. In elke functie bewees hij dat hij bij FC Twente past.

Ten Hag is simpelweg FC Twente

Ten Hag is simpelweg FC Twente. Hij stapte veertig jaar geleden bij FC Twente binnen als jeugdspeler, doorliep de volledige jeugdopleiding en behaalde later grote successen met de club. Ook na zijn actieve loopbaan bleven FC Twente en Ten Hag nauw met elkaar verbonden. Hij was er hoofd jeugdopleiding, assistent-trainer en nu dus technisch directeur. Hij kent de club van binnen en van buiten en onderhield de afgelopen jaren altijd intensief contact met FC Twente.

Er klinkt landelijk veel kritiek op zijn voetbalvisie, vooral vanwege mislukte transfers bij The Red Devils. Natuurlijk had Ten Hag inspraak bij aankopen als Tyrell Malacia, Antony en Lisandro Martínez, maar hij was daar zeker niet alleen verantwoordelijk voor. Bovendien heeft elke trainer inspraak bij transfers, dat geldt net zo goed voor Peter Bosz bij PSV en Arne Slot bij Liverpool.

Sterke visie

Ten Hag heeft daarnaast altijd bewezen te beschikken over een sterke langetermijnvisie. Bij Go Ahead Eagles zorgde hij voor de eerste promotie in zeventien jaar en bij FC Utrecht leidde zijn werk uiteindelijk tot een transfer naar Ajax. In Amsterdam drukte hij samen met Marc Overmars zijn stempel op de club en reeg hij de hoogtepunten aaneen. Ook bij Manchester United had hij invloed, al bleek het daar onmogelijk om alles volledig naar zijn hand te zetten. Maar wie slaagt daar wel, in de slangenkuil die Manchester United heet?

Alles bij elkaar genomen heeft Ten Hag alles in huis om een succes te worden: jarenlange ervaring bij topclubs, korte lijnen met grote namen in de voetbalwereld, een duidelijke visie én kennis van het bouwen van een sterke organisatie. Hij is gewend om zich volledig vast te bijten in complexe situaties en zal niet snel bezwijken onder de druk van de altijd kritische Twentse achterban, iets waar voorganger Arnold Bruggink wél moeite mee had.

Eindelijk een koers voor FC Twente?

FC Twente krijgt met Ten Hag bovendien een relatief jonge technisch directeur die een duidelijke koers kan gaan bepalen. Jan Streuer verdient veel lof voor de afgelopen vijf jaar, maar na 2010 heeft de club stilgestaan en ontbrak het aan visie. Die brengt Ten Hag wél. Hij kan een heldere strategie uitzetten om weer aansluiting te vinden bij de top drie. Het wordt tijd voor duidelijkheid over waar FC Twente voor staat. Ten Hag is bij uitstek degene die die visie kan neerleggen.